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刑事局掃蕩非法機上盒「安博盒子」 破3機房逮11嫌

中央社 / 台北20日電

台灣安博公司涉非法傳輸影視著作，新北地檢署10月諭令黃嫌以新台幣5萬元交保。刑事局持續追緝國內竊訊機房及非法經銷商，8至11月共掃蕩26處所、破獲3機房並逮11嫌送辦。

台灣安博公司黃姓負責人利用人頭註冊影視會員竊取訊號後，透過中繼機房提供機上盒購買及使用者觀賞，由於有藝人觀看盜版影視引起關注，檢方10月7日指揮警方搜索2家網路公司機房和被告黃男等3嫌住所，隔日諭令被告黃男、洪男2人以5萬元交保，另名徐男請回。

根據檢警調查了解，黃男為安博公司負責人，洪男、徐男分別為愛爾達、Litv公司影視註冊會員，3人於民國110年8月至9月東京帕奧轉播期間，先利用註冊會員身分，竊取愛爾達等公司影視訊號源檔案，並取得緯來電視網、八大電視等74家公司影視訊號源檔案。

為避免非法機上盒犯罪集團竊取訊號賺取不法費用，刑事局和警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊共組專案小組並成立「淨頻專案2.0」行動。

刑事局今天召開記者會，電信偵查大隊大隊長陳瑞金表示，專案小組8、9及11月間共發動3波行動掃蕩全台26個犯罪處所，分別於新北市、桃園及彰化順利查獲3處竊訊機房，並成功逮捕11人到案，全案依違反著作權法送辦。

台灣安博公司涉非法傳輸影視著作，新北地檢署10月諭令黃嫌以新台幣5萬元交保。刑事局持續追緝國內竊訊機房及非法經銷商，8至11月共掃蕩全台26個犯罪處所，查獲3處竊訊機房，並成功逮捕11人到案。圖為贓證物。中央社
台灣安博公司涉非法傳輸影視著作，新北地檢署10月諭令黃嫌以新台幣5萬元交保。刑事局持續追緝國內竊訊機房及非法經銷商，8至11月共掃蕩全台26個犯罪處所，查獲3處竊訊機房，並成功逮捕11人到案。圖為贓證物。中央社

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