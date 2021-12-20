法務部推專案 助攜子入監女子照顧幼兒口腔健康

法務部表示，為協助攜子入監女性收容人也能照顧嬰幼兒口腔健康，推動嬰幼兒牙齒保健照護計畫「貝齒護苗專案」，今天辦理成果展，盼能增強女性收容人日後復歸正向能力。

法務部發布新聞稿指出，為協助攜子入監女性收容人也能照顧嬰幼兒口腔健康，法務部由矯正署協助財團法人台灣更生保護會結合「如是社會福利公益信託基金」及牙醫診所，合作推動嬰幼兒牙齒保健照護計畫「貝齒護苗專案」。

專案經桃園女子監獄先行試辦，提供服務除了口腔檢查、牙齒照護及衛教課程以外，並針對經濟弱勢攜子入監女性收容人給予嬰幼兒物資補助，包含奶粉、副食品、紙尿褲、奶嘴等食品及用品。今天特別展現辦理成果。

部長蔡清祥致詞時表示，法務部去年結合「台塑企業暨王詹樣公益信託」資源，協助宜蘭監獄17位弱勢受刑人完成假牙製作及配戴，助其改善生活品質，這次「貝齒護苗專案」則為攜子入監女性收容人嬰幼兒檢查及治療牙齒問題，並提供正確衛教資訊及補助育兒物資，透過提升育兒照顧知能及充實照顧資源，一方面降低影響女性收容人在監時的擔憂，一方面也增強了其日後復歸的正向能力。

新聞稿提及，「貝齒護苗專案」預計自111年起擴大於台中女子監獄及高雄女子監獄辦理，將可以協助更多女性收容人獲得支持服務及給予其嬰幼兒妥善健康照顧，具體落實教誨、感化矯正成效。