他拒絕酒測遭罰18萬元不處理 房子一被查封火速繳清

台北市林姓男子因拒絕酒測，遭裁罰18萬元後又拒絕繳清，法務部行政執行署台北分署日前查封林名下不動產並扣押他的銀行存款。林男今天上午已到台北分署繳清罰鍰。

欠繳罰鍰的林姓男子年近60歲，2019年9月5日17時許，他騎機車行經台北市環河北路一段時，因違規停車遭警察攔停、稽查，員警發現林全身酒氣，對他施酒測。

不過，林拒絕測試，經台北市交通事件裁決所裁罰18萬元，2021年5月移送台北分署執行，林在6月時，一度到分署辦理分期繳納，但只繳納1期3萬元即未續繳，台北分署於是廢止分期，發動調查程序。

台北分署說，執行人員後來查得林名下有台北市新生北路一段的房地，還有於銀行開立的存款帳戶，本月13日囑託地政機關辦理房地查封登記、扣押存款，另為調查林的生活狀況，17日再派員至現場執行。