涉詐領助理費208萬 嘉義縣前議員夫婦貪汙判緩刑

嘉義縣前議員汪志敏、鄭玲玲夫婦涉嫌以人頭詐領議員助理費208萬餘元，嘉義地院依違反貪汙治罪條例判處汪志敏執行有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權4年，向公庫支付15萬元。鄭玲玲執行1年9月，緩刑5年，褫奪公權4年，向公庫支付15萬元。

曾連任嘉義縣第16、17屆縣議員汪志敏及妻子鄭玲玲，經人檢舉涉嫌以人頭詐領議員助理費，經查汪志敏涉嫌利用其胞弟汪之龍、妻妹鄭芳芳（已故）當人頭助理，向嘉義縣議會申請助理薪資、年終獎金等共詐領469萬餘元；汪志敏夫婦涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實等罪嫌。

法院審酌汪志敏夫婦本應自律為選民榜樣，竟將公費助理費挪為他用，然而確實有聘用杜姓、浦姓、湯姓、安姓等人擔任議員助理、司機，共支付助理費261萬餘元，扣除非屬詐領的費用，是以夫婦倆詐領補助費為208萬2199元。

考量夫婦倆坦承犯行，並已繳回犯罪所得，2人所犯利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪，應從一重論以利用職務機會詐取財物罪，判汪志敏共同犯利用職務機會詐取財物罪，處1年10月徒刑，褫奪公權4年。又共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年9月，褫奪公權4年。應執行有期徒2年，緩刑5年，褫奪公權4年，向公庫支付15萬元。