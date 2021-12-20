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亂開寵物店3道門害吉娃娃被車撞死 她要賠飼主3萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

林姓女子4年前帶吉娃娃Juby到寵物店洗澡，未料另名飼主張姓女子未按電鈴，擅自開啟店門，害Juby跑出去被車撞死，林女提告求償。法院簡易庭認為張女有疏失，應賠償3萬元；案件上訴，台北地方法院合議庭駁回確定。

林女提告主張，她2017年7月17日帶Juby等2隻吉娃娃到寵物店洗澡，未料張女也帶狗狗到店內美容，但張女未依規定按門鈴通知店家開門，反而擅自開啟店內三道門，且未立即關門，導致2隻吉娃娃都跑出店外，Juby被車子撞死。

林女認為，她膝下無子，把兩隻吉娃娃是為自己的女兒和孫子，他投注大量心力，自Juby出生以來，她已照顧3年，Juby身亡導致他精神痛苦不堪，工作停擺，而吉娃娃市價約2萬5000元，另要求火化費、精神慰撫金、不能工作損失等，共49萬元。

張女抗辯，她沒有看到店外有設置電鈴，且她只有開第1、2道門，又衝物店空間狹窄，她又牽著狗，才無法立即關上店門；又Juby跑出店外後遊蕩40分鐘才被車撞，認為自己單純開店門，不會造成狗狗死亡，認為沒有責任賠償。

法院認為，寵物店有張貼公告請飼主「請勿自行開門入內」，並強調有事按電鈴，認為張女並非首次到寵物店，應知寵物店的規定，不能說不知道，並認為張女任意開啟店門和Juby死亡之間有因果關係，台北地院簡易庭判張女應賠償3萬餘元。

案件上訴，合議庭認為原判決沒有違誤，駁回上訴，判張女應賠償3萬餘元確定。

吉娃娃。示意圖／Pixabay
吉娃娃。示意圖／Pixabay

寵物 門鈴

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