遭硬插尿管1個月..58歲男下體壞死全切除 護理之家判賠

高雄洪姓計程車運將因小腦受損入住某護理之家，卻因為院方照顧不當，使得他下體發炎化膿，最後被迫進行「陰莖全切除」手術；法院審理時還發現護理之家是為方便硬插尿管，且為節省成本還未妥善消毒，尿管插在洪男下體長達1個月之久，洪男不滿求償300萬元，一審判護理之家蕭姓負責人要賠40萬元，洪不服上訴，二審高雄高分院審理後，要求蕭男要再賠償40萬元給洪男。

58歲的洪男曾任塑膠工廠廠長，10多年前轉行開計程車，後來因小腦受損，身體難以保持平衡，和胞弟討論後，2017年1月22日入住護理之家，由專業護理人員接受照護。

判決指出，有糖尿病史的洪男，常常會尿到飲料罐或地上，護理人員要幫他包覆尿布又遭到拒絕，蕭姓負責人接到照服員的反應後，當年1月30日就傳LINE指示員工，將洪男手腳綁在病床上，幫洪男插上導尿管協助排尿。

隔月18日起，洪男下體出現化膿，陰莖腫脹等狀況，護理人員將症狀反應給蕭男，他也僅要求員工以藥水擦拭消毒，後來病情未明顯改善，甚至散發惡臭，蕭男也僅開抗生素給洪男服用；直到3月1日，洪男下體大量流出膿液，緊急送高醫急救，發現陰莖因Fournier氏壞疽已經壞死，只能進行「陰莖全切除」手術保命。

入住護理之家剛滿1個月不久，洪男就因陰莖壞死被迫全部切除，從此喪失男性雄風，他認為護理之家有疏失，提告求償300萬元，一審高雄地方法院認定院方疏失明顯，判賠40萬元，洪不服賠償金太低，上訴二審。

蕭男反駁，稱洪男是糖尿病患者，神經、血管、免疫系統本來就有受損，不能認定他陰莖被切除是跟疏失有關，而且洪常常撕毀導尿管，賠償金明顯過高。

高雄高分院審理時發現，蕭男因洪男不願包尿布或使用尿壺，就指示院內員工插入導尿管，根本不符合尿管置入術的適應症；而且蕭男為了節省成本，侵入性插管器具只採沙威隆稀釋消毒，不採用無菌醫材，甚至尿管還放在洪男體內長達1個月，使得洪男因傷口癒合不佳，遭到未完全滅菌的插管器具感染，最後被迫切除陰莖。