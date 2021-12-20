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老公帶「扶正」小三住進她家 人妻打官司討房贏了！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名人妻指控丈夫在大陸外遇生子，雙方離婚後，丈夫還帶「扶正」的小三和孩子來台，住進她名下的房屋長達26年，至今拒絕搬走，提告要求遷讓房屋；台北地方法院判丈夫、小三和子女應返還房產，可上訴。

人妻主張，她和丈夫曾同居在她名下、位於台北市的房產，但丈夫因在大陸外遇生子而離婚，她不願和丈夫再同居而搬離住處，也不同意丈夫再繼續使用該房產。

未料，丈夫拒絕遷出房屋，還讓外遇的大陸女子、小孩搬入，無權占用房子，經她多次催討仍置之不理，提告請求丈夫、小三、小孩遷讓並返還房子。

丈夫抗辯，妻子當時一同前往大陸發展，才由他全額負擔價金，購買台北市的房產作為妻子、兒女的共同居住，他當時常不在台灣，才把房屋借名登記給妻子，實際上房屋是他所有的。

另外，房屋稅、地價稅、水電、瓦斯和管理費也均由他支出；他和妻子離婚後仍設籍此處，而他和大陸的女子結婚，對方只要有來台灣也居住在此，小孩則由他認領後也一起住在該處，妻子一直知道此事卻沒有請求，可見妻子基於夫妻過往情誼、房子是他的「起家厝」，同意讓他住到終老。

法院認為，根據證人和相關卷證資料，可見房產當初經買賣登記在妻子名下，且丈夫提供轉帳證明，金額和買賣房產的金額不符，另沒有舉證妻子為借名登記或同意借用房屋至丈夫終老，判丈夫等人應返還房產。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

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