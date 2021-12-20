快訊

直播／今日本土+0、境外+11 無死亡個案

大咖女星也牽扯王力宏 狗仔爆線索「和F4成員交往過」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水電工人曾3次酒駕又騎機車肇事逃逸 法官判處7月徒刑

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓太陽能水電男工人，曾3次酒駕被法辦後，去年7月騎機車行經台南市徍里區育善街與新生路交岔路口時，貿然左轉，適有楊姓女被害人閃避不及，兩車發生碰撞，致楊人車倒地受傷，黃涉嫌肇事後逃逸。台南地院依黃觸犯肇事致人傷害逃逸罪，累犯，判處有期徒刑7月。

判決說，黃於去年7月26日上午10點多，騎機車沿佳里區育善街由北往南方向行駛，行經育善街與新生路交岔路口時，欲左轉至新生路時，本應注意轉彎車應讓直行車先行，黃疏未注意，貿然左轉，適有楊騎機車沿新生路由東往西方向駛，避煞不及，兩車發生碰撞，致楊人車倒地，受有右下肢及左大腿擦挫傷（過失傷害部分未據告訴）。

黃駕車肇事後未採取任何救護行為，或報警處理並等候警方到場，或得到楊女同意，或留下日後可供聯繫資料，於肇事後逃逸駕車離去。楊報警法辦起訴。

黃於法院準備程序及審理時均坦承不諱，法官審酌，黃有3次酒後不能安全駕駛前科，不重視社會大眾用路安全，黃騎車與被害人發生碰撞肇事，導致被害人人車倒地受傷，逕自逃離現場，增加被害人傷勢可能擴大風險，實屬不該，但黃犯後坦承犯行，與被害人達成調解，審酌黃從事太陽能水電工等一切情狀，量處其刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓太陽能男水電工人，去年7月騎機車騎撞倒楊姓女騎士後，黃涉嫌肇事逃逸。台南地院依黃觸犯肇事致人傷害逃逸罪，累犯，判處徒刑7月。圖／本報資料照片
黃姓太陽能男水電工人，去年7月騎機車騎撞倒楊姓女騎士後，黃涉嫌肇事逃逸。台南地院依黃觸犯肇事致人傷害逃逸罪，累犯，判處徒刑7月。圖／本報資料照片

台南 酒駕

延伸閱讀

對酒駕雞婆獲願景回響 烘焙師姊寫十封信：往光亮路上

男被抓酒駕轉身就跑 中警飛奔用「背後熊抱」迅速壓制

不滿女友被帶去開房間 男子帶頭施虐逼友人簽百萬本票

一等士官長掌摑辱罵三等士官長 判1年2個月、緩刑2年

相關新聞

慘！她提分手被潑藥劑灼傷 連母上前勸架也遭殃

開當舖維生的華姓男子不滿王姓女友提分手，毆打後朝女友不明藥劑致灼傷，連女友母親下樓查看，也被他推倒受傷，一、二審依傷害罪...

莊周文賭博案今開庭 被告、律師多到沒座位只能站

新力旺控股集團總裁莊周文遭控涉洗錢、賭博、組織等罪，檢方起訴莊等36人及多個公司法人，全案今早在台中地院開庭，莊與其他被...

台科大副教授抄襲學生期末報告參賽 檢起訴：如出一轍

台灣科技大學專利研究所副教授蔡鴻文去年9月21日向教育部投稿參賽一篇論文，遭原作者鄭姓學生發現是抄自其課程期末報告，憤而...

水電工人曾3次酒駕又騎機車肇事逃逸 法官判處7月徒刑

黃姓太陽能水電男工人，曾3次酒駕被法辦後，去年7月騎機車行經台南市徍里區育善街與新生路交岔路口時，貿然左轉，適有楊姓女被...

想回印尼不滿護照被扣 凶狠外傭持刀割老阿嬤頸判刑1年

31歲印尼女外傭今年5月受雇宜蘭冬山鄉一戶住家照顧81歲老婦人，欲返回印尼，不滿護照及機票錢被扣，8月8日凌晨持水果刀威...

北機站調查官買黑槍 王俊力：一定從嚴、從重處理

針對調查局北機站前調查官蔡侑霖上暗網購買黑槍，調查局長王俊力今天表示，蔡姓調查官的行政議處將從嚴、從重辦理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。