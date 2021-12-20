水電工人曾3次酒駕又騎機車肇事逃逸 法官判處7月徒刑

黃姓太陽能水電男工人，曾3次酒駕被法辦後，去年7月騎機車行經台南市徍里區育善街與新生路交岔路口時，貿然左轉，適有楊姓女被害人閃避不及，兩車發生碰撞，致楊人車倒地受傷，黃涉嫌肇事後逃逸。台南地院依黃觸犯肇事致人傷害逃逸罪，累犯，判處有期徒刑7月。

判決說，黃於去年7月26日上午10點多，騎機車沿佳里區育善街由北往南方向行駛，行經育善街與新生路交岔路口時，欲左轉至新生路時，本應注意轉彎車應讓直行車先行，黃疏未注意，貿然左轉，適有楊騎機車沿新生路由東往西方向駛，避煞不及，兩車發生碰撞，致楊人車倒地，受有右下肢及左大腿擦挫傷（過失傷害部分未據告訴）。

黃駕車肇事後未採取任何救護行為，或報警處理並等候警方到場，或得到楊女同意，或留下日後可供聯繫資料，於肇事後逃逸駕車離去。楊報警法辦起訴。

黃於法院準備程序及審理時均坦承不諱，法官審酌，黃有3次酒後不能安全駕駛前科，不重視社會大眾用路安全，黃騎車與被害人發生碰撞肇事，導致被害人人車倒地受傷，逕自逃離現場，增加被害人傷勢可能擴大風險，實屬不該，但黃犯後坦承犯行，與被害人達成調解，審酌黃從事太陽能水電工等一切情狀，量處其刑。

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