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想回印尼不滿護照被扣 凶狠外傭持刀割老阿嬤頸判刑1年

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

31歲印尼女外傭今年5月受雇宜蘭冬山鄉一戶住家照顧81歲老婦人，欲返回印尼，不滿護照機票錢被扣，8月8日凌晨持水果刀威脅吳姓婦人，要索取護照及金錢，竟一度割畫阿嬤頸部造成傷口，嚇得老人家大聲哭叫，案經兒子發現報警送辦，宜蘭地方法院審結，依傷害罪判外傭1年徒刑，刑滿驅逐出境。

判決指出，女外傭普琪（PUJI LESTARI）負責照料吳姓老婦日常活起居，欲返回印尼，認為其護照及機票錢遭扣留，8月8日凌晨3點多在房內向老婦索取護照及機票費用未果，竟然到廚房內取得水果刀後返回房間，先持刀朝老婦揮舞比畫，又將她推倒壓制在床上，並持刀在頸部割畫，造成老婦的頸部有9公分撕裂傷。

判決書說，外傭再將婦人移坐在輪椅上，推到隔壁房門想要進入取護照及機票費用，但因沒有鑰匙開門，老婦告知鑰匙在兒子那邊，外傭隨即呼叫住在2樓的阿嬤兒子，兒子下樓看到母親受傷報警送辦。

吳婦的家人事後透過監視器畫面，發現普琪在房內時左手押住婦人肩膀、右手拿刀，嘴巴唸唸有詞，婦人嚇問：「妳要殺我嗎？」普琪把她推倒在床上，幾乎整個人壓上去，拿水果刀在老婦脖子不斷來回割畫，家人形容整個過程「像殺雞一樣」，痛批外傭手段兇狠。

檢方原本依殺人未遂起訴普琪，但宜蘭地方法院合議庭審理，考量雙方案發時為僱傭關係，依老婦所受傷勢及案發時情境等因素進行綜合研判，認為普琪並無殺人犯意，僅構成傷害罪要件，念其無前科紀錄，犯後坦承犯行、態度良好，判有期徒刑1年，刑滿驅逐出境。

女外傭把行動不便的老阿嬤壓制在床上，並持刀在頸部左右割劃，造成阿嬤的頸部9公分撕裂傷，外傭被依傷害罪判刊1年。圖／翻攝自監視器畫面
女外傭把行動不便的老阿嬤壓制在床上，並持刀在頸部左右割劃，造成阿嬤的頸部9公分撕裂傷，外傭被依傷害罪判刊1年。圖／翻攝自監視器畫面
女外傭持水果刀朝阿嬤揮舞比劃，老阿嬤嚇到直問「妳要殺我嗎？」圖／翻攝自監視器畫面
女外傭持水果刀朝阿嬤揮舞比劃，老阿嬤嚇到直問「妳要殺我嗎？」圖／翻攝自監視器畫面

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