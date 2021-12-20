快訊

直播／今日本土+0、境外+11 無死亡個案

大咖女星也牽扯王力宏 狗仔爆線索「和F4成員交往過」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莊周文賭博案今開庭 被告、律師多到沒座位只能站

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

新力旺控股集團總裁莊周文遭控涉洗錢、賭博、組織等罪，檢方起訴莊等36人及多個公司法人，全案今早在台中地院開庭，莊與其他被告、律師都出席，因律師加上被告、家屬人數超過50人，不過因為大法庭另有他案在審理，所以只能只用空間較小的刑19法庭，今天開庭時，不少律師是站著開庭，檢方今提出勘驗蒐證光碟，而仍在押的集團副總洪瓊琦等3人的律師，則聲請具保停押，審判長裁定由合議庭審理後裁定。

莊周文案今天上午9時許，在台中地院刑19法庭開準備程序庭，因全案的被告人數眾多，莊周文與其他多名被告與家屬、律師今天都出庭，人數超過50人，造成今天開庭時，法庭內座位全被坐滿，不少律師是站著開庭，公訴檢察官今天請求勘驗搜索的錄影光碟為證據，審判長裁定明年1月17日勘驗。

全案有36名被告，除了集團副總洪瓊琦、溫姓女會計、謝姓軟體公司負責人在押外，其餘涉案被告都已獲交保，其中莊周文已在今年9月間，獲得具保停押的裁定，莊以天價3億元獲得交保，莊在今年11月間出席新旺獅子會的慈善活動時，在媒體前吐苦水，替自己喊冤，他今天出庭時，則低調沒有受訪。

洪瓊琦等人的羈押期將在明年1月初期滿，洪等人的委任律師也向審判長請求具保停押，律師說，洪等人是追加起訴的被告，而全案所有的被告，除了洪等3人之外，已全部都交保在外，已無串證、滅證之虞。

律師說，洪等人已被羈押4個多月，律師也因洪等人因被羈押，而每周律見只有1小時，但全案卷宗眾多，有40多件，因為律見的時間限制，無法充分的與當事人討論，造成洪等人的辯護權行使受影響。

審判長在聽取洪等人律師的聲請後，裁定洪等3人是否繼續羈押，將由合議庭後續審理，今天先還押台中看守所，等候後續開庭審理結果。

新力旺控股集團總裁莊周文，被檢方指控涉嫌經營「GPK線上博奕平台」，牟利達594億元，台中地檢署今年3月初以洗錢防制法等罪將他起訴，法官6月17日裁定以1億2000萬交保，檢察官不服提抗告，法官更裁以2億交保，檢察官再提抗告。

二審8月9日裁定發回重審，台中地院8月20日裁定以3億元交保，檢方再提抗告，認為莊有逃亡、串滅證之虞，不過台中高分院認為，莊交保期間，「每天都依規定到派出所報到」，且相關查扣贓證物已保全，9月10日駁回檢方抗告，不得再抗告。

新力旺控股集團總裁莊周文等人被控涉嫌賭博、洗錢等罪，全案今在台中地院開庭，因被告、律師、家屬人數眾多，開庭時座位被坐滿，不少律師只能站著開庭。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文等人被控涉嫌賭博、洗錢等罪，全案今在台中地院開庭，因被告、律師、家屬人數眾多，開庭時座位被坐滿，不少律師只能站著開庭。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文等人被控涉嫌賭博、洗錢等罪，全案今在台中地院開庭，因被告、律師、家屬人數眾多，開庭時座位被坐滿，不少律師只能站著開庭。記者陳宏睿／攝影
新力旺控股集團總裁莊周文等人被控涉嫌賭博、洗錢等罪，全案今在台中地院開庭，因被告、律師、家屬人數眾多，開庭時座位被坐滿，不少律師只能站著開庭。記者陳宏睿／攝影

律師 檢察官

延伸閱讀

台中水利局助理貪差旅費 吞5726元全繳回獲緩刑

人在賭場被抓遭罰5000 法官用這一點撤銷判免繳

獨／中部議員驚爆涉毒遭檢方聲押 法院請回檢擬抗告

彰檢抗告提新事證！陳修將手機多程式遠端遙控登出 認有串滅證之虞

相關新聞

慘！她提分手被潑藥劑灼傷 連母上前勸架也遭殃

開當舖維生的華姓男子不滿王姓女友提分手，毆打後朝女友不明藥劑致灼傷，連女友母親下樓查看，也被他推倒受傷，一、二審依傷害罪...

莊周文賭博案今開庭 被告、律師多到沒座位只能站

新力旺控股集團總裁莊周文遭控涉洗錢、賭博、組織等罪，檢方起訴莊等36人及多個公司法人，全案今早在台中地院開庭，莊與其他被...

台科大副教授抄襲學生期末報告參賽 檢起訴：如出一轍

台灣科技大學專利研究所副教授蔡鴻文去年9月21日向教育部投稿參賽一篇論文，遭原作者鄭姓學生發現是抄自其課程期末報告，憤而...

水電工人曾3次酒駕又騎機車肇事逃逸 法官判處7月徒刑

黃姓太陽能水電男工人，曾3次酒駕被法辦後，去年7月騎機車行經台南市徍里區育善街與新生路交岔路口時，貿然左轉，適有楊姓女被...

想回印尼不滿護照被扣 凶狠外傭持刀割老阿嬤頸判刑1年

31歲印尼女外傭今年5月受雇宜蘭冬山鄉一戶住家照顧81歲老婦人，欲返回印尼，不滿護照及機票錢被扣，8月8日凌晨持水果刀威...

北機站調查官買黑槍 王俊力：一定從嚴、從重處理

針對調查局北機站前調查官蔡侑霖上暗網購買黑槍，調查局長王俊力今天表示，蔡姓調查官的行政議處將從嚴、從重辦理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。