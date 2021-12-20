莊周文賭博案今開庭 被告、律師多到沒座位只能站

新力旺控股集團總裁莊周文遭控涉洗錢、賭博、組織等罪，檢方起訴莊等36人及多個公司法人，全案今早在台中地院開庭，莊與其他被告、律師都出席，因律師加上被告、家屬人數超過50人，不過因為大法庭另有他案在審理，所以只能只用空間較小的刑19法庭，今天開庭時，不少律師是站著開庭，檢方今提出勘驗蒐證光碟，而仍在押的集團副總洪瓊琦等3人的律師，則聲請具保停押，審判長裁定由合議庭審理後裁定。

莊周文案今天上午9時許，在台中地院刑19法庭開準備程序庭，因全案的被告人數眾多，莊周文與其他多名被告與家屬、律師今天都出庭，人數超過50人，造成今天開庭時，法庭內座位全被坐滿，不少律師是站著開庭，公訴檢察官今天請求勘驗搜索的錄影光碟為證據，審判長裁定明年1月17日勘驗。

全案有36名被告，除了集團副總洪瓊琦、溫姓女會計、謝姓軟體公司負責人在押外，其餘涉案被告都已獲交保，其中莊周文已在今年9月間，獲得具保停押的裁定，莊以天價3億元獲得交保，莊在今年11月間出席新旺獅子會的慈善活動時，在媒體前吐苦水，替自己喊冤，他今天出庭時，則低調沒有受訪。

洪瓊琦等人的羈押期將在明年1月初期滿，洪等人的委任律師也向審判長請求具保停押，律師說，洪等人是追加起訴的被告，而全案所有的被告，除了洪等3人之外，已全部都交保在外，已無串證、滅證之虞。

律師說，洪等人已被羈押4個多月，律師也因洪等人因被羈押，而每周律見只有1小時，但全案卷宗眾多，有40多件，因為律見的時間限制，無法充分的與當事人討論，造成洪等人的辯護權行使受影響。

審判長在聽取洪等人律師的聲請後，裁定洪等3人是否繼續羈押，將由合議庭後續審理，今天先還押台中看守所，等候後續開庭審理結果。

新力旺控股集團總裁莊周文，被檢方指控涉嫌經營「GPK線上博奕平台」，牟利達594億元，台中地檢署今年3月初以洗錢防制法等罪將他起訴，法官6月17日裁定以1億2000萬交保，檢察官不服提抗告，法官更裁以2億交保，檢察官再提抗告。