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北機站調查官買黑槍 王俊力：一定從嚴、從重處理
針對調查局北機站前調查官蔡侑霖上暗網購買黑槍，調查局長王俊力今天表示，蔡姓調查官的行政議處將從嚴、從重辦理。
立法院司法及法制委員會今天審查法務部相關預算，法務部長蔡清祥率王俊力等一級主管列席討論預算，立委劉世芳就調查官買黑槍一事，請王俊力說明。
劉世芳說，調查官透過非法網站買黑槍，顯示調查局的內控出現問題，暗網交易的除了槍支，也有可能是毒品等非法項目，問調查局除了行政調查之外，是否還有刑事調查。
王俊力說，蔡姓調查官的事件發生後，他已於第一時間將蔡的職務調整，調到局本部處理內勤文書工作，不再讓他處理案件，第一時間也開啟行政調查，調查局一定會從嚴、從重處理。
王俊力說，至於買槍的刑事責任，目前已由新北地檢署偵辦中，調查局會全力配合偵辦，另會要求調查官既是執法人員，一定要遵守法律規範。
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