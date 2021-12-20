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台科大副教授抄襲學生期末報告參賽 檢起訴：如出一轍
台灣科技大學專利研究所副教授蔡鴻文去年9月21日向教育部投稿參賽一篇論文，遭原作者鄭姓學生發現是抄自其課程期末報告，憤而提告。台北地檢署查出，兩篇文章內容雷同，今依違反著作權法罪嫌起訴蔡。
蔡鴻文是台大化工博士、政大法律科際整合碩士，研究領域包括專利系統工程、專利分析與評價、智財權保護與管理策略、專利侵害與技術鑑定。
鄭姓學生指控，他在2019年間選修蔡鴻文在專利所開的課程，並於11月間完成期末報告：「基於自然語言處理模型的法律寫作助理及探討其對於法律界生產力的正面影響」。
這篇報告獲得蔡的激賞，2020年1月7日便提議將它拿去報名科技部舉辦的MOST學術補助，但因雙方針對該由蔡或鄭姓學生掛名沒有取得共識，最後到8月底雙方決定不提交。
沒隔多久，鄭姓學生卻在教育部所舉辦的「大專院校創業實戰平台」競賽中，看到自己的期末報告，且是由蔡鴻文與其他3名沒有參與報告的學生掛名。之後，鄭男在9月底發現蔡竟在9月21日私下報名，憤而提告，蔡鴻文也撤回參賽。
據了解，蔡鴻文否認抄襲與重製，辯稱他有部分修改鄭男的報告。不過承辦檢察官看了兩分文章，認為內容幾乎如出一轍，明顯有抄襲嫌疑，因此以擅自重製他人語文著作等罪，依法起訴。
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