快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈

台灣恐缺電 台積電增建先進製程晶圓廠日本成另一選項？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台科大副教授抄襲學生期末報告參賽 檢起訴：如出一轍

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣科技大學專利研究所副教授蔡鴻文去年9月21日向教育部投稿參賽一篇論文，遭原作者鄭姓學生發現是抄自其課程期末報告，憤而提告。台北地檢署查出，兩篇文章內容雷同，今依違反著作權法罪嫌起訴蔡。

蔡鴻文是台大化工博士、政大法律科際整合碩士，研究領域包括專利系統工程、專利分析與評價、智財權保護與管理策略、專利侵害與技術鑑定。

鄭姓學生指控，他在2019年間選修蔡鴻文在專利所開的課程，並於11月間完成期末報告：「基於自然語言處理模型的法律寫作助理及探討其對於法律界生產力的正面影響」。

這篇報告獲得蔡的激賞，2020年1月7日便提議將它拿去報名科技部舉辦的MOST學術補助，但因雙方針對該由蔡或鄭姓學生掛名沒有取得共識，最後到8月底雙方決定不提交。

沒隔多久，鄭姓學生卻在教育部所舉辦的「大專院校創業實戰平台」競賽中，看到自己的期末報告，且是由蔡鴻文與其他3名沒有參與報告的學生掛名。之後，鄭男在9月底發現蔡竟在9月21日私下報名，憤而提告，蔡鴻文也撤回參賽。

據了解，蔡鴻文否認抄襲與重製，辯稱他有部分修改鄭男的報告。不過承辦檢察官看了兩分文章，認為內容幾乎如出一轍，明顯有抄襲嫌疑，因此以擅自重製他人語文著作等罪，依法起訴。

台灣科技大學專利研究所副教授蔡鴻文去年9月21日向教育部投稿參賽一篇論文，遭原作者鄭姓學生發現抄自其課程期末報告。台北地檢署今依違反著作權法將蔡起訴。圖／本報資料照
台灣科技大學專利研究所副教授蔡鴻文去年9月21日向教育部投稿參賽一篇論文，遭原作者鄭姓學生發現抄自其課程期末報告。台北地檢署今依違反著作權法將蔡起訴。圖／本報資料照

專利 教育部 抄襲

延伸閱讀

SUP立式划槳國際賽愛河登場 陽光女警衝第一摘冠

狂！ 台科大生擁上百張證照 證明自己不是只出一張嘴

身障女遭夾傷又無法言語 高雄鹽埕警暖心救援

9旬翁深夜迷途 高雄鹽埕暖警送他返家

相關新聞

慘！她提分手被潑藥劑灼傷 連母上前勸架也遭殃

開當舖維生的華姓男子不滿王姓女友提分手，毆打後朝女友不明藥劑致灼傷，連女友母親下樓查看，也被他推倒受傷，一、二審依傷害罪...

台科大副教授抄襲學生期末報告參賽 檢起訴：如出一轍

台灣科技大學專利研究所副教授蔡鴻文去年9月21日向教育部投稿參賽一篇論文，遭原作者鄭姓學生發現是抄自其課程期末報告，憤而...

港務公司2員工喝花酒、包庇廠商遭撤職 懲戒法庭駁上訴

港務公司蘇澳港營運處督導方碩堂、技術員王國銘，接受廠商招待到有女陪侍的酒店、收受賄賂，王還藉中元節普度的機會索賄1萬5千...

她開車行經路口時速55公里 撞死闖紅燈騎士判有罪

基隆市陳姓女子開車綠燈通過路口時，與闖紅燈的機車發生碰撞，致陳姓騎士傷重死亡。法院查出，陳女開車時速約55公里，超速也有...

金品軒鍊金廠涉吸金3720萬元 董事長蘇珖量遭起訴

金品軒鍊金廠公司董事長蘇珖量，涉嫌自2014年起對外宣稱投資黃金保證買回，吸引80名以上投資人，吸金3720萬元。財務長...

全國首例！榜單冒用台大醫科生個資 補教業者遭判刑

台北市一名升大學補習班主任日前聘請一名數學老師，這名數學教師帶來2名自己指導過，且考上台灣大學醫學系的學生，來證明自己的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。