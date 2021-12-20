港務公司2員工喝花酒、包庇廠商遭撤職 懲戒法庭駁上訴

港務公司蘇澳港營運處督導方碩堂、技術員王國銘，接受廠商招待到有女陪侍的酒店、收受賄賂，王還藉中元節普度的機會索賄1萬5千元，台灣高等法院依貪汙治罪條例判方、王各7年6月與12年徒刑。監察委員認為兩人違反公務員服務法而彈劾，懲戒法院懲戒法庭判方、王撤職，各停用1年、3年；兩人上訴，第二審駁回確定。

方碩堂承辦2015年度蘇澳港航道、迴船池、港池疏濬工程時，接受黃姓廠商員工招待，到有女陪侍的酒店飲宴。翌年，方又接受李姓廠商邀約到酒店，同年度便陸續將「信號台阻絕設施損壞拆除新作工程」等5件10萬元以下小額工程，與王國銘共同指定由李持股的公司以議價方式承攬。

蘇澳港營運處另發包的碼頭護舷整修工程，後來也由李的公司得標，方在2016年8月31日和12月9日，又兩度受李招待上酒店。同年10月間，梅姬颱風損害蘇澳港崗哨鐵拉門，同時港區水溝蓋也要整修，方竟指示要限制性招標，讓不符政府採購法施行細則規定的王姓廠商辦理，接著又喝花酒。

王國銘除也接受廠商招待喝花酒、包庇驗收外，還趁2015、2016年中元節，向在蘇澳港區內施工的廠商詐取1萬5千、6千、6千元等「贊普」款項，裝入自己口袋。高院前審認定王國銘收受的不法所得為57萬7370元。

刑事部分，因最高法院撤銷部分高院判決，案件仍在高院更一審審理中。