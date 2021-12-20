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她開車行經路口時速55公里 撞死闖紅燈騎士判有罪
基隆市陳姓女子開車綠燈通過路口時，與闖紅燈的機車發生碰撞，致陳姓騎士傷重死亡。法院查出，陳女開車時速約55公里，超速也有過失，依過失致死罪判刑4月；審酌陳女已與被害人家屬達成調解，宣告緩刑。全案可上訴。
判決指出，陳女今年4月10日上午近7點，駕駛轎車沿七堵區大德路行駛，開到大德路、實踐路路口時，見號誌為綠燈繼續直行，與騎機車闖紅燈的陳男發生碰撞。陳男因頭部外傷併顱內出血、顱骨骨折，送醫急救。醫師宣告病危，家屬接回住家，後因車禍導致中樞神經衰竭死亡。
陳男的兒子提告，基隆地檢署檢察官偵查後，指陳女超速行駛通過事故路口，未能注意車前狀況，而與闖紅燈陳男機車發生車禍，導致陳男傷重死亡，依過失致死罪嫌起訴陳女。陳女在基隆地院準備程序時坦承檢方調查內容，法官依相關事證認自白可信。
法院指出，道路交通安全規則規定行車速度依速限標誌或標線規定，無速限標誌或標線不得超過50公里。汽車行駛時駕駛人應注意車前狀況，隨時採取必要安全措施。大德路、實踐路口號誌為綠燈，但陳女車速仍不得超過50公里，因未注意車前狀況肇事。
交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會覆議，認定陳女肇事前平均時速約55公里。法院認定陳女顯已超速，就車禍發生確有過失，並與陳男死亡具相當因果關係。陳男騎車闖紅燈也有過失，但僅涉民事賠償責任過失比例分配問題，不影響陳女過失責任認定。
法官審酌陳女無前科、坦承犯行，並與被害人的兒子達成調解，賠償28萬元，判處有期徒刑4月，如易科罰金，以1元折算1日，緩刑2年。
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