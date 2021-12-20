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慘！她提分手被潑藥劑灼傷 連母上前勸架也遭殃
開當舖維生的華姓男子不滿王姓女友提分手，毆打後朝女友不明藥劑致灼傷，連女友母親下樓查看，也被他推倒受傷，一、二審依傷害罪各判刑8月、3月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
華開當舖每月收入20、30萬元，不滿王女有意分手，他在王女住處一樓等待，見王女下班回家，先脫掉王女的安全帽痛毆，再拿不明化學藥劑朝臉、頸部部潑灑，導致王女顏面及頸部灼傷，又拿不詳物品刺傷腹部。王女母親聽到女兒呼救聲下樓查看，想上前拉開華，也被推倒受傷。
法院認為，華不理性溝通，或以合法正當手段解決紛爭，反而以暴力方式攻擊王女，考量王女明確表示不願和解，一、二審皆依傷害罪判刑8月、3月，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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