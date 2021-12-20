全國首例！榜單冒用台大醫科生個資 補教業者遭判刑

台北市一名升大學補習班主任日前聘請一名數學老師，這名數學教師帶來2名自己指導過，且考上台灣大學醫學系的學生，來證明自己的教學能力，未料2名學生的個資遭補習班主任冒用，登上該班升學榜單。學生提告該名主任，台北地方法院近日做出一審判決，指該主任非法利用個資，處有期徒刑2個月，若易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

台北地方法院裁示，補習班升學榜單上載明原告姓名、高中畢業學校、大學錄取校系，足以辨識出原告本人，顯示該名主任已侵犯個人資料保護法的保護範圍。又，錄取榜單可供招生廣告使用，該班刊登原告的名字，讓外界誤認他們曾在補習班上課而錄取第一志願，形成正面觀感，有助招生，且能增益其收入。因此，該名主任冒用學生個資，被認定為為了財產所做的不法意圖。