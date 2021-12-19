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高捷怒了！她闖紅燈險害輕軌撞上 吃重罰再加被告公危

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

19歲沈姓女騎士今上午11時許行經鼓山二路，她要右轉至鹽埕區北斗街時不顧輕軌行駛燈號亮起，闖紅燈直衝，害輕軌差點撞上，整個過程被在場警員目擊，追上沈女告誡「你完了」，並開單告發，沈女不僅面臨最高1萬800元罰鍰，高捷公司已蒐集事證，將對沈女告發公共危險罪。

高雄輕軌於12月16日新增C18鼓山站、C19馬卡道站、C20台鐵美術館站，並開放民眾免費搭乘至111年1月2日止，總計26站，營運總長14.7公里。

今天中午11時33分許，沈女騎車經過鼓山二路，右轉北斗街時不顧紅燈直闖，與經過的輕軌列車擦身而過，險些釀成事故。

一名正巧搭乘輕軌體驗的陳姓網友，錄下沈女硬闖紅燈的過程，後來看到警察追上前，沈女當場「當場踢到鐵板」，讓他覺得心情只有一個「爽」。

警方表示，當時鼓山派出所警員黃俊偉巡經北斗街口，見沈女不顧輕軌通過燈號亮起，直接闖越車頭，隨即迴轉攔停。

沈女被攔下後，連忙向黃員解釋「不好意思，我沒有按到煞車」，但她違規事實明確，被依道路交通管理處罰條例開罰，可處3600至1萬800元以下罰鍰。

警方說，高雄輕軌與市區道路共用路權，沈女行經的鼓山二路與北斗街口，輕軌號誌已運行已久，並非新通車路段，機車騎士對輕軌號誌明顯輕忽，若發生危險後果不堪設想。

高雄捷運公司今下午已主動與鼓山分局聯繫，將檢具相關事證，對沈女提告違反刑法公共危險罪。

沈女不顧輕軌即將通過，闖紅燈直衝害輕軌列車差點撞上。圖/讀者提供
沈女不顧輕軌即將通過，闖紅燈直衝害輕軌列車差點撞上。圖/讀者提供
沈女闖紅燈後立即被員警攔下告發。圖/讀者提供
沈女闖紅燈後立即被員警攔下告發。圖/讀者提供
沈女不顧輕軌即將通過，闖紅燈直衝害輕軌列車差點撞上。圖/讀者提供
沈女不顧輕軌即將通過，闖紅燈直衝害輕軌列車差點撞上。圖/讀者提供
沈女闖紅燈後立即被員警攔下告發。圖/讀者提供
沈女闖紅燈後立即被員警攔下告發。圖/讀者提供

高雄輕軌 警察 高捷

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