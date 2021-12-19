台中水利局助理貪差旅費 吞5726元全繳回獲緩刑

台中市柯姓男子曾任水利局行政助理，負責轄區巡查業務，他趁職務有出差的機會，明明已駕駛公務車前往，但仍在差勤系統內，填報交通費，藉此詐取不法所得5726元，犯行25次，全案經廉政署查獲後，柯承認犯行，並繳回不法所得，台中地院審結，依利用職務機會詐取財物罪，判刑2年、褫奪公權1年，緩刑5年，緩刑期間向檢察官指定的機關、團體，提供100小時的義務勞務，可上訴。

判決指出，柯姓男子在2016年3月至2018年10月，擔任台中市水利局坡地管理科行政助理，負責轄區巡查、違規查報取締、超限利用、山坡地土地管理等業務，屬於有法定權限的公務員，他明知依國內出差旅費報支要點，報支交通費應覈實報支，若因公奉派出差機關專備交通工具者，則不得報支交通費。

但柯姓男子涉嫌利用辦理「1999檢舉案件巡查」等7大項工作有出差之機會，明明已駕駛公務車前往出差，但仍在出差後，在差勤系統內的出差旅費報告表，填載與事實不符的交通費，逐層報由不知情的單位主管、會計單位審查後核章，犯行25次，詐得5726元。

全案經廉政署中部地區調查組查獲後，柯姓男子承認犯行，並繳回所有的犯罪所得，全案依貪汙治罪條例移送法辦。

台中地院審酌，柯姓男子無前科，案件審理時已承認犯行，繳回犯罪所得，犯後態度良好，另外，柯的25次犯行中，每次詐取的金額為數十元至數百元，都低於5萬元，堪認情節輕微，依法減輕其刑。