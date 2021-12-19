快訊

中職／教練團都想留 兄弟遞出複數年合約留王建民

枋山台1線北上轎車追撞遊覽車 轎車車頭全毀2人重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男噴辣椒水搶超商 只得手收銀機鍵盤落網

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市昨天凌晨發生一起超商搶案，一名48歲黃姓男子持辣椒水噴灑超商店員，進入店內行搶，卻打不開收銀機，只好扯下收銀機的鍵盤逃走。警方成立專案小組搜查，儘管黃男變裝、繞路，仍難逃法網，今天被拘提到案，全案依刑法強盜罪嫌移送偵辦，並建請檢方向法院聲請羈押。

花蓮警分局表示，18日清晨4時許，花蓮市一間超商員工在店外整理貨物時，突遭1名身穿黃色大衣的黃姓男子以辣椒水噴灑，店員機智脫離攻擊，跟搶匪保持安全距離，並大聲求援報警。黃男進入超商櫃檯內欲搜括現金，但因收銀機設有防搶機制未得手，雖然搶錢未遂，但他隨手扯下超商的鍵盤，立即逃離現場。

花蓮分局獲報後，立即與警察局刑警大隊、鑑識科成立聯合專案小組全力緝凶，因黃男相當狡猾，逃逸其間不斷變裝與繞路，企圖混淆警方偵辦方向，在鷹眼小組調閱周邊監視器分析比對下，今天7時許，於花蓮市中正路附近一處巷弄內，抓到黃男拘提到案，依刑法強盜罪嫌移送偵辦。

警方指出，經查黃男曾在今年5月間，在台南涉嫌一件持刀搶奪案，且逮捕時在犯嫌身上查獲刀械及辣椒水，不無反覆實施犯罪之虞，已建請檢方向法院聲請羈押。

花蓮分局副分局長劉永鑫表示，未來將以轄內超商持續建立友善通報網，加強橫向聯繫機制，並針對深夜時段增加巡邏密度，確保超商員工安全。同時呼籲超商員工深夜期間若遇到惡意攻擊者，應立即脫離、保持安全距離及大聲求援報警，都可以讓傷害降到最低，警方也將持續加強犯罪預防與打擊不法。

花蓮一名48歲黃姓男子持辣椒水噴灑超商店員，意圖行搶卻失敗，警方根據監視器逮人。圖／警方提供
花蓮一名48歲黃姓男子持辣椒水噴灑超商店員，意圖行搶卻失敗，警方根據監視器逮人。圖／警方提供
黃姓男子行搶時身穿黃色大衣，持辣椒水噴灑店員，卻打不開收銀機，只好隨手扯下收銀機鍵盤逃逸。圖／警方提供
黃姓男子行搶時身穿黃色大衣，持辣椒水噴灑店員，卻打不開收銀機，只好隨手扯下收銀機鍵盤逃逸。圖／警方提供

超商 花蓮 強盜 監視器

延伸閱讀

公投選舉前夕超商遇搶 花蓮警察迅速逮人

影／吃個湯包也打架 新北街頭7人亂鬥警噴辣椒水全逮

新北3嫌持槍搶運鈔保全得手百萬 警2小時火速逮捕落網

取締違停將駕駛上銬、噴辣椒水 南警遭控傷害4罪不起訴

相關新聞

竊賊偷走法官機車行車記錄器鏡頭 又爬窗行竊遭逮

士林地方法院旁今年9月傳出竊盜案，有毒品、竊盜前科的裘姓男子，涉嫌偷走士林地方法院葛姓法官機車上的行車記錄器鏡頭，1個月...

男噴辣椒水搶超商 只得手收銀機鍵盤落網

花蓮市昨天凌晨發生一起超商搶案，一名48歲黃姓男子持辣椒水噴灑超商店員，進入店內行搶，卻打不開收銀機，只好扯下收銀機的鍵...

女社工為父糾紛洩民眾個資 公務員身分重判得吃4月牢飯

台中市彭姓女子去年間擔任彰化縣社會處社工時，因父親與鄰居有感情糾紛，彭父要彭女調查鄰居的全戶人口查詢資料明細表，彭女以手...

中年大叔當詐騙集團車手 獲利8千被判1年2月徒刑

46歲林姓男子因缺錢花用，加入詐騙集團當提款車手，並於今年7月14日在台南市歸仁區涉嫌收取黃姓女被害人交付24萬元後，依...

縱容狗追逐機車騎士 法官判飼主違反社維法罰3千

金姓男子被控對於他飼養的2隻狗疏於妥善看顧，沒有使用狗繩管束，造成廖姓男機車騎士遭受犬隻追逐，受到驚嚇。台南地院簡易庭法...

人在賭場被抓遭罰5000 法官用這一點撤銷判免繳

越南籍阮姓女子嫁到台灣，她今年6月間在楊姓男子經營的賭場內遭警方查獲，因該賭場有人把風，需經業者確認是賭客才能入場，阮女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。