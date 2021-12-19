男噴辣椒水搶超商 只得手收銀機鍵盤落網

花蓮市昨天凌晨發生一起超商搶案，一名48歲黃姓男子持辣椒水噴灑超商店員，進入店內行搶，卻打不開收銀機，只好扯下收銀機的鍵盤逃走。警方成立專案小組搜查，儘管黃男變裝、繞路，仍難逃法網，今天被拘提到案，全案依刑法強盜罪嫌移送偵辦，並建請檢方向法院聲請羈押。

花蓮警分局表示，18日清晨4時許，花蓮市一間超商員工在店外整理貨物時，突遭1名身穿黃色大衣的黃姓男子以辣椒水噴灑，店員機智脫離攻擊，跟搶匪保持安全距離，並大聲求援報警。黃男進入超商櫃檯內欲搜括現金，但因收銀機設有防搶機制未得手，雖然搶錢未遂，但他隨手扯下超商的鍵盤，立即逃離現場。

花蓮分局獲報後，立即與警察局刑警大隊、鑑識科成立聯合專案小組全力緝凶，因黃男相當狡猾，逃逸其間不斷變裝與繞路，企圖混淆警方偵辦方向，在鷹眼小組調閱周邊監視器分析比對下，今天7時許，於花蓮市中正路附近一處巷弄內，抓到黃男拘提到案，依刑法強盜罪嫌移送偵辦。

警方指出，經查黃男曾在今年5月間，在台南涉嫌一件持刀搶奪案，且逮捕時在犯嫌身上查獲刀械及辣椒水，不無反覆實施犯罪之虞，已建請檢方向法院聲請羈押。