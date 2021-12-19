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女社工為父糾紛洩民眾個資 公務員身分重判得吃4月牢飯

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市彭姓女子去年間擔任彰化縣社會處社工時，因父親與鄰居有感情糾紛，彭父要彭女調查鄰居的全戶人口查詢資料明細表，彭女以手機拍攝後，傳送給父親，彭父又把該資料傳給鄰居，鄰居認定個資外洩，向戶政機關查詢後，查出個資有外洩，報警介入偵辦，台中地院審結，認定彭女具公務員身分，洩漏民眾個資，依法加重其刑，判刑4月，不得易科，彭父判刑3月，得易科9萬。

判決指出，彭姓女子在去年8月間擔任彰化縣社會處社工，業務是兒少保護與高風險家庭服務，屬於法定職務權限的公務員，她父親時常與一名社區鄰居喝酒，二人有感情糾紛，彭父片面告知，該名鄰居曾多次酒後情緒失控，彭女就利用辦公室公務電腦，要調閱該名鄰居的全戶人口查詢資料明細表，不過因彭女登入帳號故障，所以借了同事的帳號與憑證登入。

彭女登入後，將該具有戶籍遷出遷入、婚姻、一等親等的資料明細表，列印後以手機翻拍，在去年8月4日，將資料傳送給父親，彭父取得資料後，再透過LINE將該資料，傳送給該名鄰居，該鄰居發現個資外洩後，向戶政機關查詢，戶政機關報警處理，彭女在今年4月已離職，並在台中市衛生局擔任長照中心專員。

台中地院審結，彭女與彭父都承認涉案，不過彭女具公務員身分，依刑法加重其刑後，已非本刑5年以下的有期徒刑之罪，縱然最後受6月以下有期徒刑宣告，依法亦不得諭知易科罰金，因此彭女遭依違反個人資料保護法，判刑4月，彭父3月，得易科9萬，可上訴。

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台中地院審結，認定彭女具公務員身分，洩漏民眾個資，依法加重其刑，判刑4月，不得易科，彭父判刑3月，得易科9萬。本報資料照片
台中地院審結，認定彭女具公務員身分，洩漏民眾個資，依法加重其刑，判刑4月，不得易科，彭父判刑3月，得易科9萬。本報資料照片

公務員 社工 台中市

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