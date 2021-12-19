中年大叔當詐騙集團車手 獲利8千被判1年2月徒刑

46歲林姓男子因缺錢花用，加入詐騙集團當提款車手，並於今年7月14日在台南市歸仁區涉嫌收取黃姓女被害人交付24萬元後，依指示將錢放在永康火車站廁所內，再由其他詐欺集團成員取走，林因而獲利8千元，台南地院依林觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年2月，案可上訴。

判決說，林姓男子自今年7月7日前起，加入該詐欺集團擔任車手，負責向被害人收取詐欺款項。詐欺集團成員於7月14日10點，撥打電話給黃姓女被害人，並佯稱妳兒子替他人擔保債務，因態度不好被毆打，要給錢才放人。

黃姓女被害人信以為真，同一天10點27分，前往農會自帳戶提領24萬元。林並聽從集團成員指示，10點51分在歸仁區中正南路3段96巷口，收取黃姓女被害人交付24萬元後，又依指示將錢放在永康火車站廁所內，再由其他詐欺集團成員取走，林因而獲利8千元。黃姓女被害人事後驚覺被騙，報警法辦起訴。