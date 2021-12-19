詐騙京劇名伶魏海敏及友人逾5千萬 女子判緩刑
台北市楊姓女子涉嫌以認股、繳納遺產稅、投資等理由，向京劇名伶魏海敏及呂姓友人詐騙約新台幣5695萬元。楊女在法院審理期間歸還大部分款項，北院判2年徒刑，緩刑5年。
檢警調查，魏海敏及呂姓友人原本與楊女認識，民國104年間，楊女向魏海敏佯稱向林姓企業家取得認購某上櫃紡織公司增資股的機會，騙取魏海敏匯款300萬元給楊女，魏女事後才發現上當。
107年6月間，楊女向魏海敏及呂女謊稱：日本遺產需繳納數額龐大遺產稅才能領取，騙取2人匯款約新台幣926萬元給楊女。同年秋天，楊女又稱被韓國財團收購的GogoLook公司準備在台灣上市，創辦人郭建甫邀請入股，向2人詐得新台幣1736萬元及人民幣120萬元。
不僅如此，楊女於108年6月間，向魏海敏、呂女佯稱自己正在昇恆昌董事長江松樺的辦公室，江董顧念她們從事社會公益事業入不敷出，在昇恆昌將赴美上市前邀請2人入股，讓2人又分別匯款新台幣386萬3000元及人民幣116萬7300元給楊女。
108年8月間，楊女偽裝成能量大師「姜老師」向魏、呂佯稱一名黃姓女子昏迷，情況危急，要求2人出資，助大師擺六輪能量陣救治黃女。2人不疑有他，陸續匯款、交付現金共新台幣1159萬7000元、人民幣41萬4127元給楊女。
魏海敏與呂女發現上當後向台北市刑警大隊提告詐欺，楊女到案後坦承犯行，又在法院審理期間與魏海敏、呂女和解，並賠償款項。台北地方法院認為楊女有悔意、無再犯之虞，判處楊女有期徒刑2年，緩刑5年。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言