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台北馬拉松開跑 7跑者2人氣喘胸悶、5倒地昏迷均救回
2021台北馬拉松今天清晨自北市府前廣場開跑，台北市政府統計，有7名跑者6男1女因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶、另5位選手突然癱軟倒地昏迷為OHCA狀態，經賽事醫護組緊急處理已經恢復生命跡象，並後送鄰近醫院，留院觀察中，體育局將持續追蹤跑者狀況，並至醫院探望關心。
台北市長柯文哲今天清晨6點多為今年的台北馬鳴槍，不過因為今天天氣冷，陸續傳出有跑者身體不適。
今天上午8時多，先傳出一名年約30多歲男性跑者經過農安路口時，突然倒地，現場工作人員緊急上前查看，男子已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後，男子現在已恢復生命徵象，仍在院觀察中。
另外，上午9點多，南京東路、光復北路口也傳出有一名年輕跑者昏厥倒下。
台北市政府統計，台北馬賽事醫護組有7位跑者出現身體狀況，包括有跑者突然出現身體不舒服，也有跑者突然倒地昏迷，其中5位一度OHCA狀態的選手，經賽事醫護組緊急處理已經恢復生命跡象，並後送鄰近醫院，留院觀察中。體育局將持續追蹤跑者狀況，並至醫院探望關心。
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