快訊

中國式民主的啞劇：香港立法會選舉只剩的「愛國者遊戲」？

獨／警總再現？綠委連提4修法 擬增設國安法庭專審共諜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北馬拉松開跑 7跑者2人氣喘胸悶、5倒地昏迷均救回

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

2021台北馬拉松今天清晨自北市府前廣場開跑，台北市政府統計，有7名跑者6男1女因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶、另5位選手突然癱軟倒地昏迷為OHCA狀態，經賽事醫護組緊急處理已經恢復生命跡象，並後送鄰近醫院，留院觀察中，體育局將持續追蹤跑者狀況，並至醫院探望關心。

台北市長柯文哲今天清晨6點多為今年的台北馬鳴槍，不過因為今天天氣冷，陸續傳出有跑者身體不適。

今天上午8時多，先傳出一名年約30多歲男性跑者經過農安路口時，突然倒地，現場工作人員緊急上前查看，男子已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後，男子現在已恢復生命徵象，仍在院觀察中。

另外，上午9點多，南京東路、光復北路口也傳出有一名年輕跑者昏厥倒下。

台北市政府統計，台北馬賽事醫護組有7位跑者出現身體狀況，包括有跑者突然出現身體不舒服，也有跑者突然倒地昏迷，其中5位一度OHCA狀態的選手，經賽事醫護組緊急處理已經恢復生命跡象，並後送鄰近醫院，留院觀察中。體育局將持續追蹤跑者狀況，並至醫院探望關心。

台北市長柯文哲今天清晨6點多為今年的台北馬鳴槍，不過因為今天天氣冷，陸續傳出有跑者身體不適。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天清晨6點多為今年的台北馬鳴槍，不過因為今天天氣冷，陸續傳出有跑者身體不適。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天清晨6點多為今年的台北馬鳴槍，不過因為今天天氣冷，陸續傳出有跑者身體不適。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天清晨6點多為今年的台北馬鳴槍，不過因為今天天氣冷，陸續傳出有跑者身體不適。記者林麗玉／攝影

北市 體育

延伸閱讀

路跑／哥哥破台北馬拉松半馬PB 盧彥勳喊話明年參賽

路跑／台北馬拉松國內封后 曹純玉達杭州亞運標準

台北馬拉松4跑者昏迷癱軟倒地 3人救回、1人還在搶救

路跑／台北馬拉松開跑 柯文哲拚2022年拿到白金標籤

相關新聞

台北馬拉松開跑 7跑者2人氣喘胸悶、5倒地昏迷均救回

2021台北馬拉松今天清晨自北市府前廣場開跑，台北市政府統計，有7名跑者6男1女因身體不適送醫，其中2位選手為氣喘與胸悶...

縱容狗追逐機車騎士 法官判飼主違反社維法罰3千

金姓男子被控對於他飼養的2隻狗疏於妥善看顧，沒有使用狗繩管束，造成廖姓男機車騎士遭受犬隻追逐，受到驚嚇。台南地院簡易庭法...

人在賭場被抓遭罰5000 法官用這一點撤銷判免繳

越南籍阮姓女子嫁到台灣，她今年6月間在楊姓男子經營的賭場內遭警方查獲，因該賭場有人把風，需經業者確認是賭客才能入場，阮女...

涉重大犯罪 阿扁等24人律師證被廢

律師法去年修正，明定二○一九年十二月十三日修正條文施行前「受一年有期徒刑以上刑之裁判確定」且罪名、情節損害律師信譽者，法...

甩兩巴掌致死 二審重判7年2月

李姓男子三年前酒後朝頭部手術後不到一個月的葉姓友人左臉頰甩巴掌二下，葉送醫急救多日仍不治；一審以葉因曾受傷而「不禁打」，...

傳家寶老龍眼樹被砍掉 怒告建商老闆獲賠45萬

彰化縣陳姓建設公司老闆因鄰居的老龍眼樹影響其新建住宅前的道路通行，竟在未告知鄰居地主，就私自委請清潔隊將老樹砍掉，老樹主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。