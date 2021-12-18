傳家寶老龍眼樹被砍掉 怒告建商老闆獲賠45萬

彰化縣陳姓建設公司老闆因鄰居的老龍眼樹影響其新建住宅前的道路通行，竟在未告知鄰居地主，就私自委請清潔隊將老樹砍掉，老樹主人氣得說「那是父親留給他們的傳家寶，被砍掉比掉了鑽石還痛心」，因此求償165萬元，彰化地方法院判賠45萬元。

判決指出，陳男是在2018年因高婦老家的老龍眼樹擋到其新建住宅的對外通道，明知老樹是在鄰居私有土地上，竟未跟鄰居商量，就請村長連絡清潔隊來砍樹，清潔隊也在不知原委下把樹砍了。

高姓婦人事後怒告陳男毀損，經台中高分院判刑5月確定，高婦又提告求償165萬元，年逾70歲的高婦說，這株老龍眼樹是民國6年所種，是其父親留給他們的傳家寶，陪著他們成長，家人對老樹極有感情，附近鄰居也都常在老樹下乘涼聊天，龍眼樹被砍掉，讓他們覺得比遺失鑽石還痛心。

高姓婦人依據「中華民國景觀工程商業同業公會」移植單價參考樹徑51至70公分移植和養護加保固價參考，並認為百年老樹是父親留下的紀念，所以價值難以估算，向陳男求償165萬元。