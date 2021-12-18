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新竹獨有公投有人鬧事 男子攜出撕毀公投票恐遭罰

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
公投示意圖。記者張裕珍／攝影
公投示意圖。記者張裕珍／攝影

又是喝好水地方公投票新竹市今天還獨有1項地方公投案，但陸續發生3起攜出、撕毀等突發事件，50歲男子下午2點40分前往185號投開票所，投完4張全國公投票後，將第5張綠色的地方公投票攜出，遭選務人員制止後，竟當場撕毀，由於男子攜出公投票又撕毀，恐面臨1年以下刑罰與最高5萬元的罰款。

據了解，50歲男子今天下午2點多前往185號投開票所（布達佩斯社區B區大廳），投完其他票之後，將喝好水地方公投票準備攜出場外，選務人員見狀制止，並要求歸還公投票，但男子不理還衝出投開票所，並當場將公投票撕毀，被警方帶回查辦。

新竹市選委會指出，該名男子將領得公投票攜出場外，違反公民投票法第41條，可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。另故意撕毀領得公投票，可依第44條，將可處5000元以上5萬元以下罰鍰。

新竹市地方公投票。圖／新竹市選委會提供
新竹市地方公投票。圖／新竹市選委會提供

投票 公投 新竹

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