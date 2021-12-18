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高中生打羽球誤傷同學眼睛 與父母被判賠121萬元

中央社 / 台北18日電

1名男高中生與同學組隊羽球雙打時，不慎揮拍擊中同學右眼，導致同學需長期配戴角膜塑型片。士院認為，男高中生有過失，日前判男高中生與父母連帶賠償121萬餘元。可上訴。

依士林地方法院判決書記載，原告與被告於民國107年間在羽球課結束後，繼續留在羽球場打球，2人同組與2名學弟進行雙打。

原告主張，當時在被告右前方準備接球，被告卻貿然趨前搶球並猛力揮拍，導致他右眼眼角膜破裂，受有永久性傷害，向被告及被告的父母求償醫療費用、減少勞動能力的損害、精神慰撫金等。

原告與其父母另以體育教師未在場督導等理由，向校方請求國家賠償。

法官勘驗現場監視器畫面後認為，被告曾參與羽球課，瞭解羽球運動安全事項與規則，應注意右前方原告動態，並隨時保持安全間距，卻疏於注意貿然移動至原告後方，也未保持安全間距，才會導致原告受傷，過失明確。

法官認為，被告案發時年滿17歲，為限制行為能力之人，於行為時具有識別能力；被告的父母因被告不法侵害他人權利，依民法規定應負連帶賠償責任。

法官審酌，原告右眼受傷，需長期配戴角膜塑型片，且對未來就學及生涯規劃均有影響，鑑定意見也認為原告減少勞動能力的程度為1%，判被告與其父母賠償原告醫療費用、配戴角膜塑型片費用、減少勞動能力的損害，連同精神慰撫金30萬元，共計新台幣121萬餘元。

另一方面，法官認為，原告、被告都曾參與羽球課，瞭解羽球運動安全事項與規則，且2人都已滿16歲，下課時間本來就可以自由活動，無需教師隨行在側確保安全。況且羽球運動是正常運動，校方並無怠於職務或管理欠缺，判校方免賠。全案可上訴。

一名男高中生與同學組隊羽球雙打時不慎揮拍擊中同學右眼，導致同學眼角膜破裂，法院判男高中生與父母需連帶賠償121萬餘元。 示意圖／ingimage
一名男高中生與同學組隊羽球雙打時不慎揮拍擊中同學右眼，導致同學眼角膜破裂，法院判男高中生與父母需連帶賠償121萬餘元。 示意圖／ingimage

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