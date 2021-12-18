超狂檢舉！國道4分鐘開6.7公里收6罰單 法官這理由撤4張

陳姓男子去年12月4日，開車在國道三號北上路段時，在4分鐘行駛距離僅6.9公里的範圍，被後方車輛以行車記錄器拍下檢舉變換車道未使用方向燈，陳男收到6張各3千元罰單，他不滿短時間內檢舉6次，明顯惡意所為，提起行政訴訟。法官認為，違反憲法比例原則，撤銷中間的4張罰單，前後2張則要照繳。

基隆地院判決書指出，陳男均未依規定於變換車道時顯示方向燈，經民眾去年12月9日檢舉，內政部警政署國道公路警察局第六公路警察大隊製發罰單，違規時間在去年12月4日，分別是：(一)上午9時31分許，行經國道三號北向42.6公里處、(二)上午9時31分許，行經國道三號北向42.3公里處、(三)上午9時31分許，行經國道三號北向42.1公里、(四)上午9時33分許，行經國道三號北向38.7公里處、(五)上午9點33分許，行經國道三號北向38.6公里處時、(六)上午9時35分許，行經國道三號北向35.9公里處。

陳男不服提出行政訴訟，指行經上述路段變換車道均有使用方向燈，6舉發單指未使用方向燈並非事實。且檢舉人於短時間內檢舉6次，明顯係惡意所為，不符法律規定，要求撤銷6張罰單。

台北市區監理所監理單位說明，經舉發機關審視違規影像光碟，可見原告在9時31分、33分、35分先後6次未依規定使用方向燈變換車道（變換車道中方顯示方向燈，或未使用方向燈至變換車道結束）。行為非連續為之，非屬同一行為，依行政罰法第25條規定予以分別處罰，並未違反一行為不二罰原則。

法官審理指出，依道路交通管理處罰條例第85條，如其違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘或未行駛經過一個路口，即應論以單一違規行為；若其違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上，則得連續舉發。

法官說，以連續舉發之方式，對違規事實繼續之違規行為，藉舉發其違規事實之次數，評價及計算其法律上之違規次數，並予以多次處罰，藉多次處罰之遏阻作用，以防制違規事實繼續發生。但每次舉發既然各別構成一次違規行為，則連續舉發之間隔期間是否過密，以致多次處罰是否過當，仍須審酌是否符合憲法上之比例原則。