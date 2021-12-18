超狂檢舉！國道4分鐘開6.7公里收6罰單 法官這理由撤4張
陳姓男子去年12月4日，開車在國道三號北上路段時，在4分鐘行駛距離僅6.9公里的範圍，被後方車輛以行車記錄器拍下檢舉變換車道未使用方向燈，陳男收到6張各3千元罰單，他不滿短時間內檢舉6次，明顯惡意所為，提起行政訴訟。法官認為，違反憲法比例原則，撤銷中間的4張罰單，前後2張則要照繳。
基隆地院判決書指出，陳男均未依規定於變換車道時顯示方向燈，經民眾去年12月9日檢舉，內政部警政署國道公路警察局第六公路警察大隊製發罰單，違規時間在去年12月4日，分別是：(一)上午9時31分許，行經國道三號北向42.6公里處、(二)上午9時31分許，行經國道三號北向42.3公里處、(三)上午9時31分許，行經國道三號北向42.1公里、(四)上午9時33分許，行經國道三號北向38.7公里處、(五)上午9點33分許，行經國道三號北向38.6公里處時、(六)上午9時35分許，行經國道三號北向35.9公里處。
陳男不服提出行政訴訟，指行經上述路段變換車道均有使用方向燈，6舉發單指未使用方向燈並非事實。且檢舉人於短時間內檢舉6次，明顯係惡意所為，不符法律規定，要求撤銷6張罰單。
台北市區監理所監理單位說明，經舉發機關審視違規影像光碟，可見原告在9時31分、33分、35分先後6次未依規定使用方向燈變換車道（變換車道中方顯示方向燈，或未使用方向燈至變換車道結束）。行為非連續為之，非屬同一行為，依行政罰法第25條規定予以分別處罰，並未違反一行為不二罰原則。
法官審理指出，依道路交通管理處罰條例第85條，如其違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘或未行駛經過一個路口，即應論以單一違規行為；若其違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上，則得連續舉發。
法官說，以連續舉發之方式，對違規事實繼續之違規行為，藉舉發其違規事實之次數，評價及計算其法律上之違規次數，並予以多次處罰，藉多次處罰之遏阻作用，以防制違規事實繼續發生。但每次舉發既然各別構成一次違規行為，則連續舉發之間隔期間是否過密，以致多次處罰是否過當，仍須審酌是否符合憲法上之比例原則。
法官認為，僅能對原告所為第一和第六張之未依規定變換車道違規行為連續處罰，至於原處分第二到第五張所涉未依規定變換車道行為，因與原處分第一張所示違規行為距離未相距6公里以上、時間亦未相隔6分鐘以上，且未經過一個路口，而不得連續處罰。
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