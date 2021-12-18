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男被抓酒駕轉身就跑 中警飛奔用「背後熊抱」迅速壓制

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中交大警員昨日上午在太平區巡邏時，發現黃姓機車騎士搖搖晃晃，將他攔停，發現他渾身濃濃酒味，呼氣酒測值每公升高達0.69毫克；黃男擔心被捕，竟拔腿轉身就跑，警員立刻使出「背後熊抱」招式，將他壓制在地，依公共危險罪逮捕移送。

台中市警局交通大隊第一中隊警員彭正雄、廖宗賢，於昨日上午7時許在太平巡邏時，發現黃姓男子(33歲)騎著機車，搖搖晃晃的行經太堤東路，仔細一看，他兩眼惺忪、滿臉通紅，隨即將他攔停進行酒測。

警方發現，黃男的呼氣酒測值每公升高達0.69毫克，明顯觸犯公共危險罪，但他一開始還苦苦哀求警方放過他一馬，也表示願意配合，一聽到必須被移送至地檢署偵辦時，竟拔腿轉身逃跑，平時被大家稱作「雄哥」的彭員，此時立即衝上前「背後熊抱」，變身成「熊抱哥」，將黃男壓制在地，逮捕移送。

黃男向警方表示，自己前一天從晚上20時喝到凌晨0時，喝了8瓶鋁罐啤酒，簡單睡了一覺後便覺得自己沒有醉意，怎知體內的酒精仍未退盡，遭警方酒測測出，擔心自己102年曾有過公共危險前科，加上這次酒駕的紀錄，會被判處監禁，才會心生逃跑念頭；警方表示，全案詢問後，將黃男依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中交大大隊長陳松寅表示，警方自12月1日起執行「掃除『醉』犯」專案，為期3個月加強查緝酒後駕車，以有效遏止民眾心存僥倖的酒駕惡習；警方也提醒民眾，每個人身體對酒精代謝程度不盡相同，晚上喝酒後睡了一晚，起床後體內酒精可能還沒完全消退，而有「隔夜醉」的狀況發生，此時若冒然駕駛交通工具，仍是會造成酒駕狀況。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃男聽聞恐遭逮捕，竟拔腿轉身就跑，遭警方使出「背後熊抱」壓制，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。記者劉柏均／翻攝
黃男聽聞恐遭逮捕，竟拔腿轉身就跑，遭警方使出「背後熊抱」壓制，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。記者劉柏均／翻攝
台中黃男騎車搖搖晃晃，遭警攔下執行酒測，呼氣酒測值每公升高達0.69毫克，涉及公共危險罪嫌。記者劉柏均／翻攝
台中黃男騎車搖搖晃晃，遭警攔下執行酒測，呼氣酒測值每公升高達0.69毫克，涉及公共危險罪嫌。記者劉柏均／翻攝

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