男子質疑乩童冒名歛財 大廟前傷人判刑

王姓男子在高雄三鳳宮前，見曾姓男子扮乩童辦民俗儀式，上前質問「你是不是真靈正駕？」便將曾推倒在階梯上，致曾耳上多處受傷，高雄地方法院依傷害罪，判處王姓男子拘役40天，民事賠償3萬多元。

判決指出，去年10月4日，王姓男子在高雄三鳳宮，看到曾姓男子扮乩童，上前抓住乩童的乾坤圈、火尖槍，質問「你是不是真靈正駕？」，便把曾向後推倒，導致曾姓男子胸、背及手臂等處受傷，信眾見狀，將2人拉開，曾姓男子不滿法事遭打斷還受傷，憤而控告王傷害，並要求精神慰撫金50萬元。

王在法院審理時，稱當時也被「元帥」附身，不知道發生什麼事，指曾姓男子自己跌倒才受傷，後來又改口稱曾冒用他人名義，在網路上斂財行騙，自己是「見義勇為」。