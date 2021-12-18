母親竟簽約未成年女兒「賣身契」 辨識能力喪失改判緩刑

台南市某釣蝦場莊姓主任2年前結識剛滿14歲少女及母親，知道他們家境不寬裕，雙方簽立契約，同意少女與他為男女朋友發生性關係，每月借1萬元給少女母親，莊於3個月帶少女上摩鐵14次且每次均匯款2500元給少女，一審認莊及少女母親共同犯引誘少女為有對價之性交罪各判3年9月、3年1月，惟少女母親經鑑定受精神疾病、智能障礙影響辨識能力明顯喪失，二審改判2年、緩刑5年。

檢警調查，少女母親於2019年3月9日帶少女到台南市佳里區與莊男會合後，簽立同意書及契約書，並簽立「立約人同意女兒與莊為男女朋友關係，並同意有其性關係，女兒亦同意，其間不得交其他男友，兩人不得對莊提出任何官司告訴，若違反上述兩項，兩人共同負擔任何法律責任，並無條件共同賠償莊500萬元…」同意書，「立約人因生活困難，向莊借貸每個月1萬元，分4次匯入其指定的女兒帳戶內…」契約書。

莊及少女母親以金錢及將會買衣服送少女等代價，誘使本無意與莊為有對價的性交行為，據調查，2019年3月至6月間，莊帶少女上摩鐵計14次，事後莊每次都會如約匯款2500元進入少女郵局帳戶內，合計3萬5000元。

莊男辯稱，他是出自於好心要幫助母女才與她們簽定契約，兩人發生性行為時是男女朋友，而有相當感情基礎。他說，當時有跟少女母親講契約書的內容，她也有同意，應該聽得懂他的意思，他事後也跟她解釋過很多遍，因為他怕被仙人跳，所以有特別把「性關係」寫在書面上。

少女母親辯護人表示，當事人罹患憂鬱症，簽署上開同意書及契約書時，並沒有看內容，只聽被告莊男說要幫助她們就簽了，且她對女兒教養採開放態度，所以當時只知道女兒會跟莊男出門，但不知道兩人有發生性關係，直至女兒事後行為異常住院療養，才跟母親說有與莊男發生性行為。

少女指出，當時莊男在車上有拿出二份紙，叫她在上面蓋章簽名，說會帶她去買新衣服、漂亮的衣服，她有在上面蓋章簽名；簽完那張紙以後好像每個周六跟日就去某汽車旅館，去裡面莊男好像有叫她脫衣服，她想要反抗但沒有力氣，所以就按照莊講的脫衣服，莊就抱她、親她，然後就做愛，莊還有用手從她大腿內側開始摸到她上半身胸部，「我覺得很噁心」。