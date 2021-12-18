打臉頰兩下致死？一審輕判6月 二審重判7年2月

李男3年前酒後，朝葉姓友人左臉頰打巴掌2下，沒想到葉先前頭部受傷開刀，經送醫急救後不治，一審以葉男在本案發生前，遭人毆打頭部受重創，才會如此「不禁打」，依過失致死罪將李男輕判刑6月，得易科罰金。檢察官不服上訴，二審認不是「輕輕打」，以被害人打電話報案是打架，顯見李當時打告葉臉頰所施力道當非輕微，因此撤銷一審判決，改依傷害致死罪將李男重判7年2月。可上訴。

法醫證稱「硬腦膜下出血是有外力在，造成腦部晃動牽扯血管而破裂時，就會造成腔室出血，而葉男有左側硬腦膜下出血，所以腦更脆弱，不需要很大的力量就可能導致其顱內再出血，尤其再生的血管很脆弱，稍微有外力存在，不管何處遭到外力，就可能會導致血管再破裂，造成硬腦膜下腔出血」。

一審合議庭審酌，李男疏未注意，仍於飲酒時與葉起爭執，並以右手徒手打葉左臉頰2下，致葉受有右側創傷性硬腦膜下出血傷害，經送醫手術治療後，仍因顱內出血及顱腦損傷不治死亡，依過失致死罪將李男判刑6月，得易科罰金。檢察官不服上訴。

李男（41歲）否認傷害致人於死犯行，辯稱「葉男當天很正常，我只是輕輕打，打完後還有拿錢給葉去買酒」、「葉的傷口本來就有了，那天看到葉兩隻眼睛腫脹，據我所知，他住院很久了，那天是從醫院偷跑出來，是被外面青少年打的」。

二審以被害人葉男於2018年6月11日上午8時47分，撥打電話至110勤務中心報案時，係以「打架」為由要求員警前來處理，而在員警到場時，葉表明自己有就醫需求，顯見李男當時出手打葉臉頰所施力道當非輕微，否則葉何須以「打架」敘述2人衝突事件？又何報警處理並要求就醫？

合議庭以李男既是急於出手制止不聽規勸且持續吵鬧的葉男，目的在於使葉感受他心中不悅，自應具有相當威迫震懾效果，李於警詢、偵訊及原審辯稱自己打葉臉頰力道甚微，不會造成傷害，應屬畏罪卸責之詞，不足採信。合議庭遂依傷害致死罪重判7年2月。

判決書指出，李男於2018年6月11日清晨，在台中市火車站1樓2A出口電扶梯下方，與友人洪男一同飲酒、閒聊，黃男則在旁觀看，葉男見狀，上前同坐於地，並要求加入閒聊一起喝酒，而李在閒聊時，已知葉甫於同年5月間遭人毆傷頭部並接受手術治療，身體狀況欠佳。

因李在與洪聊天過程中，發現葉飲酒後在旁吵鬧不休，且拒不聽從李的口頭勸阻，李使力拍打葉左臉頰2下，制止葉吵鬧行為，致葉腦部血管受此外力而破裂出血。而葉遭李拍打臉頰後亦感身體不適，同日上午8時47分許撥打電話報警陳稱自己遭人毆打，再於員警到場處理時以口頭表明提出告訴。