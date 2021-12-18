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出來試看看！與房東有租賃糾紛 竟恐嚇放火燒屋遭判刑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄蕭姓男子與房東發生租賃糾紛，他竟兩度跑到租屋處，捶打鐵門，大罵三字經，甚至還揚言要「放火燒屋」，還要把對方打死；令房東心生畏懼，事後報警，蕭男皆坦承犯行；經審理，地院將蕭男依恐嚇危害安全，兩罪，共判拘役60天，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，蕭男向陳女承租高雄市一處租屋，但雙方有租賃糾紛；蕭男先是在去年7月16日晚上11時35分許，在1樓不斷敲打鐵門，更大聲咆哮「幹你娘機掰、操機掰、給恁爸下來，幹你娘，出來試看看，放火燒屋」等語；21日故技重施，還恫稱，「出來試看看，把你打死」，此舉令屋主心生畏懼，致生危害於安全，便向警方報警。

事後屋主提供監視錄影畫面及錄音內容佐證蕭男犯行，警詢、偵查及審理時，他均坦承不諱。

地院審酌，蕭男不循理性溝通方式處理雙方租賃糾紛，竟以恫嚇方式使對方心生畏怖，顯然欠缺法治觀念。經審理，地院將蕭男依恐嚇危害安全，兩罪，共判拘役60天，得易科罰金，全案可上訴。

高雄蕭姓男子與房東發生租賃糾紛，他竟兩度跑到租屋處，捶打鐵門，大罵三字經，甚至還揚言要「放火燒屋」，經審理，地院將蕭男依恐嚇危害安全，判拘役60天。記者陳弘逸／攝影
高雄蕭姓男子與房東發生租賃糾紛，他竟兩度跑到租屋處，捶打鐵門，大罵三字經，甚至還揚言要「放火燒屋」，經審理，地院將蕭男依恐嚇危害安全，判拘役60天。記者陳弘逸／攝影

恐嚇 房東

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