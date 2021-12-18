觸摸女店員裙底私處 老翁依性騷法處拘役
嘉義市80多歲謝姓老翁與女店員交談之際，在女店員不及防備下，涉嫌以手撫摸女店員右大腿，甚至觸碰裙下私密處，待老翁離去後，女店員深感委屈，檢具店內監視畫面提告；嘉義地方法院考量老翁年事已高，依違反性騷擾防治法處以拘役40日，得易科罰金，可上訴。
老翁到這助聽器店家治療重聽問題約5、6年，是店裡常客，今年3月8日下午老翁又來到店家，女店員即招呼老翁坐下，老翁涉嫌趁機撫摸女店員臉頰、手臂、背部等，還說女店員漂亮，期間女店員走回櫃檯迴避，待女店員再走到老翁所在桌子坐下後，老翁又是拉手、摸臉等甚至拉住女店員左手涉嫌趁勢撫摸女店員右大腿，再伸入裙底往兩腿中間撫摸，女店員急得閃避。
老翁矢口否認，辯稱和店員都很熟，當時很多人在現場，他怎麼可能去摸女店員。但是法官檢視店內監視器影像內容為不同鏡頭同時拍攝，全程彩色且有聲音連續攝影，整個過程被拍下一清二楚。
法官審酌老翁年事已高，所能承受刑罰不如年青人，不需以相同標準處斷即能達成刑罰效果，依法減輕其刑，其罹患多項慢性病，但未能能取得對方諒解或和解，依違反性騷擾防治法，處拘役40日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言