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觸摸女店員裙底私處 老翁依性騷法處拘役

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市80多歲謝姓老翁與女店員交談之際，在女店員不及防備下，涉嫌以手撫摸女店員右大腿，甚至觸碰裙下私密處，待老翁離去後，女店員深感委屈，檢具店內監視畫面提告；嘉義地方法院考量老翁年事已高，依違反性騷擾防治法處以拘役40日，得易科罰金，可上訴。

老翁到這助聽器店家治療重聽問題約5、6年，是店裡常客，今年3月8日下午老翁又來到店家，女店員即招呼老翁坐下，老翁涉嫌趁機撫摸女店員臉頰、手臂、背部等，還說女店員漂亮，期間女店員走回櫃檯迴避，待女店員再走到老翁所在桌子坐下後，老翁又是拉手、摸臉等甚至拉住女店員左手涉嫌趁勢撫摸女店員右大腿，再伸入裙底往兩腿中間撫摸，女店員急得閃避。

老翁矢口否認，辯稱和店員都很熟，當時很多人在現場，他怎麼可能去摸女店員。但是法官檢視店內監視器影像內容為不同鏡頭同時拍攝，全程彩色且有聲音連續攝影，整個過程被拍下一清二楚。

法官審酌老翁年事已高，所能承受刑罰不如年青人，不需以相同標準處斷即能達成刑罰效果，依法減輕其刑，其罹患多項慢性病，但未能能取得對方諒解或和解，依違反性騷擾防治法，處拘役40日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。

涉嫌觸摸女店員裙底私處老翁被依性騷法處拘役40天。記者李宗祐／攝影
涉嫌觸摸女店員裙底私處老翁被依性騷法處拘役40天。記者李宗祐／攝影

嘉義 性騷擾

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