汰除不適任律師 陳水扁等24涉貪人律師證遭廢止

律師法去年1月15日公布修正，強化律師職業倫理、淘汰不適任律師，第9條明定2019年12月13日修正的條文施行前「受一年有期徒刑以上刑之裁判確定」且罪名、情節害律師信譽者，法務部應於修正施行後二年內廢止證書。符合條件者包括前總統水扁、台灣高等法院前法官房阿生、高雄地檢署前檢察官井天博等24人。

為杜絕重大犯罪者（如貪瀆司法官）轉任律師，修正後的律師法規定曾任法官、檢察官而依法官法免除職務 ，不得再任用為公務員，或依法官法受撤職處分者，不得發給律師證書；已轉任律師者，得於兩年內廢止其證書。

律師法第5條規定「受一年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽」、「曾受本法所定除名處分」、「曾任法官、檢察官而依法官法受免除法官、檢察官職務，並不得再任用為公務員。」、「曾任法官、檢察官而依法官法受撤職處分。」，法務部應廢止其律師證書。

因施行日期在即，符合資格者共有24人，包括王朝震、吳傑人、宋宗儀、林聖霖、邱鎮北、張炳龍、許兆濂、許良虔（更名許睿濬）、陳水扁、廖樁堅、蔡信男、蕭敦仁、羅紀雄、林德盛、詹昭書、陳正達、房阿生、李春地、蔡光治、邱茂榮、陳榮和、陳玉珍、黃隆豐和井天博（更名井樹華）。

其中被稱為「史上最貪女檢」的台灣高等檢察署前檢察官陳玉珍長年護航、包庇電玩業者，收賄2300萬，遭判12年徒刑定讞。新竹地檢署前檢察官詹昭書則涉向溫泉及汙泥廠業者索賄案，遭判刑10年。而高雄地檢署前檢察官井樹華則涉貪逃亡。