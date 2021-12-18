獨／聚合發建設老董被控以合建分售逃稅 二審逆轉無罪

台中市聚合發建設公司董事長陳世坤等5人，被控興建4個建案以「合建分售」方式，侵占公司資產133億餘、逃漏稅12億餘，檢方依業務侵占等4罪起訴，一審認有逃漏稅，判5人有罪，二審大逆轉，合議庭認建案土地是陳等人真正出資，股東借錢給公司，公司匯款給股東，並無不實在，且舊法銷售土地扣增值稅，所以免納所得稅，無逃稅問題，因此將陳世坤被控業務侵占（已無罪定讞）、違反商業會計、逃稅等3罪判無罪，僅有變造買賣契約書向銀行詐貸被判刑7月；其餘4人無罪。可上訴。

台中高分檢檢察官陳幸敏不服，認為購地資金來自聚合發建設公司，陳世坤等人所辯購地資金來源是亦有資金及公司返還股東往來、土地代收款、合建保證金。但自有資金僅佔極少數，股東往來僅有傳票，並無原始憑證，也無利息約定，土地代收款及合建保證金高於同業行情甚多，且時間點出現的很巧合，確經會計鑑定的會計師出具鑑定書，認為二審法官未依客觀證據認定事實，已提起上訴。

台中地檢署查出聚合發建設公司老闆陳世坤等人興建「獨秀」等4個建案，涉嫌侵占公司資產，並在潤隆購地案浮報交易金額，共侵占公司資產133億9292萬元，逃漏稅12億3061萬餘元，2017年3月間，檢察官依業務侵占等罪將陳世坤等5人起訴，並請法官沒收犯罪所得146億餘元。

中檢表示，聚合發建設公司老闆陳世等人利用舊法所得稅法第四條第一項第十六款規定「個人及營利事業出售土地，免納所得稅」涉嫌逃漏稅，該法2016年元月一曰才修正必須課徵所得稅，防制逃漏稅。

檢方經長期蒐證，查出聚合發建設公司董事長陳世坤、原董事陳素娟、總經理祁興國等人，漏聚合發公司的稅金，在興建「聚合發獨秀」、「聚合發香禔」、「聚合發榮耀」等三個建案時，使用聚合發公司的資金，再以個人名義購買聚合發名下建案的土地，以股東「合建分售」的名義，實際上卻是聚合發公司「自建自售」。

中檢強調，本案是刑法沒收新制施行以來，國內查扣犯罪所得金額最高的經濟犯罪案件，檢方扣押聚合發公司董事長陳世坤、陳素娟夫婦、董事兼總經理祁興國的不動產、股權投資、帳戶等共62億8443萬餘元。

檢方並查出陳世坤侵占公司資產133億9292萬元、逃漏稅12億3061萬元，視為犯罪所得，請法官沒收146億餘元，如全部或一部不能沒收時，請追徵其價額。

一審法官審理2年餘，於2019年7月宣判，合議庭認聚合發建設公司老闆陳世坤等人，無侵占不法意圖，被控業務侵占罪判無罪，但認為陳世坤等人以公司出面購置土地，卻登記在陳等人名下，再簽立「合建分售」銷售獨秀、香禔、榮耀、夏麗宮四大建案，營建收入共110億餘元，製假帳逃稅。

一審合議庭雖認陳世坤等人，無不法侵占意圖，被控業務侵占判無罪，但有逃漏稅，依違反商業會計、違反稅捐稽徵法、行使變造私文書等罪，將陳世坤判刑3年2月、陳世坤擔任董事的妻子陳素娟判刑1年10月、總經理兼董事的祁興國判刑2年3月、董事長特助陳淑陵年、會計陳淑鳳9月，並沒收聚合發公司犯罪所得兩億餘元。陳世坤等人不服，上訴二審。

台中高分院合議庭認為建案土地是陳世坤等人真正出資，股東借錢給公司，公司匯款給股東，並無不實在，且舊法銷售土地扣增值稅，所以免繳納所得稅，無逃漏稅問題，因此將陳世坤等5人被控業務侵占、違反商業會計法、逃漏稅等3罪判無罪。