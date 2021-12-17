新北執行分署查封車 男欠稅費逾33萬立即分期繳
法務部行政執行署新北分署今天表示，日前成立專案抓車小組，當天就查封 1部車輛，車主共積欠各項稅費新台幣33萬餘元，車主立即以辦理分期繳納方式，取回愛車。
新北分署發布新聞稿指出，配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，特別與新北市政府交通局合作成立專案抓車小組。
執行分署表示，抓車小組於12月13日開張首日上午即查封1部車輛，車主為單親爸爸，分別積欠綜合所得稅、使用牌照稅、健保費，以及路邊停車費574次、行駛高速公路未繳納ETC通行費多達157次，還有闖紅燈、超速、行駛高速公路路肩等違規罰鍰，合計欠款達33萬8000餘元。
執行分署表示，當車主得知愛車被查封後，當天下午就連忙到新北分署辦理分期繳納，並找前妻擔保，才取回愛車。
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