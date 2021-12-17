憲法訴訟法上路前清倉 范雲、邱和順聲請釋憲都不受理

憲法訴訟法明年1月4日上路，大法官今天議決115件聲請釋憲案不受理，其中包括死囚邱和順、中華救助總會資產轉歸國有、立法委員范雲2018年參選台北市長時沒交保證金而不被受理申請登記案等。

范雲2018年8月30日向台北市選舉委員會申請登記為市長選舉候選人，因未繳納200萬元保證金，北市選委會以保證金不合規定為由，同日作成「台北市第7屆市長選舉依法不予受理候選人申請登記通知單」不予受理她申請。范雲不服而提訴願，中央選舉委員會駁回後，她提行政訴訟，但遭駁回。

范雲認為最高行政法院與台北高等行政法院所適用的公職人員選舉罷免法第32條第1項規定有違憲疑義，聲請釋憲。她認為，關於登記為候選人應繳納保證金的規定，未規範參選保證金額度，違反授權明確性原則，又未設有可代替保證金的電子連署或公民連署等方案，僅以資力做為參選資格的分類標準，以致財力不足者不得參選，侵害人民參政權及平等權。

大法官則認為范雲的聲請沒具體指摘法律條文在客觀上哪點牴觸憲法，不合大法官審理案件法的受理標準，因此不受理。

而死囚邱和順被控殺害男童陸正，1988年遭判死刑，歷經數次審理，2011年高院更十一審判死刑，最高法院駁回定讞。邱多次聲請大法官釋憲都遭不受理。

這回邱和順則是認為最高法院的判決援引最高法院1991年台上字第4672號判例，違反直接審理原則，有牴觸憲法第8條規定的正當法律程序，並侵害憲法保障訴訟權疑義。大法官打臉指這件判例未經確定終局判決適用，邱和順不得拿來當聲請解釋客體，議決不受理。