中華救助總會近9億資產成不當財產 移轉聲請釋憲不受理

不當黨產處理委員會指中華救助總會近9億元資產為不當財產，應移轉國有，救總聲請停止執行，一審裁定部分准許，經抗告，最高行政法院6月24日認定沒有無法回復損害情形，駁回救總聲請確定。救總聲請釋憲，大法官會議今議決不受理。

黨產會去年9月22日認定救總為國民黨附隨組織，並凍結救總財產；黨產會今年認定，救總財產是國民黨時代取得不當財產，因此做出處分，救總名下價值8億352萬元的土地、建物等不動產，和6164萬餘元台幣都移轉國有。救總向法院聲請停止執行，台北高等行政法院裁准不動產項目停止執行，另駁回金錢移轉項目；黨產會、救總都提抗告，但最高行政法院認為此件並無「若不停止執行，將發生難於回復損害」情事，不符合聲請停止執行要件，除金錢移轉無違誤外，也廢棄停止執行不動產

原裁定就金錢移轉項目駁回，並無違誤；另准許停止執行不動產項目，於法不合，因此廢棄原裁定，駁回救總聲請。

救總認為最高行政法院適用行政訴訟法第116條第3項所表示的見解，與該院歷來裁判適用同一法律所表示的見解有異，聲請大法官解釋。

行政訴訟法第116條第3項規定「於行政訴訟起訴前，如原處分或決定之執行將發生難於回復之損害，且有急迫情事者，行政法院亦得依受處分人或訴願人之聲請，裁定停止執行。但於公益有重大影響者，不在此限。」

大法官認為，救總並未指摘確定終局裁定與不同審判系統（例如最高法院與最高行政法院）的哪一個確定終局裁判，適用同一法律或命令所表示的見解歧異，聲請不合大法官審理案件法的要件不符，因此不受理。