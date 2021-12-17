「白狼」張安樂要組織「紅色隊伍」 北檢查無不法簽結

統促黨總裁「白狼」張安樂今年接受大陸媒體訪問，要利用自己的「江湖地位」組織台灣年輕人，宣揚「和平統一」理念，大陸委員會2月1日表示依照國家安全法最高可處7年以上有期徒刑，支持檢調偵辦。台北地檢署調查後，因查無具體不法事證，日前予以簽結。

張安樂接受中央人民廣播電台採訪，講述自己如何靠過去的江湖背景，藉參加活動等方式吸收、培訓青年，還稱要發展負責宣揚「和平統一」的紅色隊伍。民眾向高檢署告發張疑涉國安法發展組織罪。

高檢署簽分「他」字案偵辦，承辦檢察官3月30日以他字案被告傳喚張安樂。張安樂在29日發聲明指出，他在乎的是台灣人民生命財產的安全，不在乎什麼國安法，「要以國安法來嚇我，無所謂，求仁得仁」。