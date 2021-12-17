快訊

出動近百名警消！台中家具工廠倉庫大火 3人跳樓逃生送醫

怪！7例改判本土但今天竟+0 旅館群聚遲6天公布挨轟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃瑞華接任台南高分院 期許民眾感受柔性司法的溫暖

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南高分院第19任院長交接典禮，今天上午11時在高分院6樓大禮堂舉行，原院長葉居正任期屆滿，卸任後將回任高分院法官，職缺由最高法院法官黃瑞華接任，由高等法院院長李彥文監交。新任院長黃瑞華致詞時表示四大重點工作，包括新辦公室的興建；協助法官，守住裁判的合憲基準；擴大調解人才庫，提升調解量能；尊重同仁人性化的需求，多溝通、多鼓勵、多支持，她期許「讓進來法院的民眾，感受柔性司法的溫暖」。

卸任院長葉居正說，在台南高分院服務25年，卸任後將再度到人事室報到。他表示，4/1世紀的青春奉獻給南高，也感謝南高照顧個人及家庭，他從簡任法官在此服務，2個小孩從小學、中學、大學到成家立業，對南高充滿感恩之意，感謝南高同仁照顧、教導他做個稱職的法官，沒有他們也沒有今天的我。

他細數任內推動科技審判居領先地位等工作，他表示，天下沒有不散的宴席，即使親如家人，也有離別的一天，他向同仁致謝。他也說，新任黃院長具有高度服務熱忱，定能帶領同仁迎向多樣挑戰。

新任院長黃瑞華，台灣大學法律學系畢業、台灣大學法研所碩士、台灣大學管理學院EMBA碩士。司法官班第21期結業，曾任台北地院法官、花蓮地院法官兼庭長、板橋（現新北）地院法官兼庭長、高等法院法官、宜蘭地院法官兼院長、高等法院法官兼庭長及最高法院法官。

黃瑞華期許，營造尊重他人、公平、和樂的工作環境，讓同仁都能做個快樂、有信念、有夢想的司法人，提供雲嘉南地區人民獨立、公正與中立的法院，讓進來法院的民眾，感受柔性的司法溫暖。

她致詞時也提出四大重點工作，包括新辦公室的興建；協助法官，守住裁判的合憲基準；擴大調解人才庫，提升調解量能；尊重同仁人性化的需求，多溝通、多鼓勵、多支持，多舉辦健康、舒解身心壓力的活動，使同仁能以榮譽、服務及同理的愛心、慈悲心，回饋給來法院的每一位民眾。

台南高分院新任院長黃瑞華致詞，期許「讓進來法院的民眾，感受柔性司法的溫暖」。記者邵心杰／攝影
台南高分院新任院長黃瑞華致詞，期許「讓進來法院的民眾，感受柔性司法的溫暖」。記者邵心杰／攝影
台南高分院第19任院長交接典禮，今天上午在高分院6樓大禮堂舉行，原院長葉居正（左）任期屆滿，卸任後將回任高分院法官，職缺由最高法院法官黃瑞華（右）接任，由高等法院院長李彥文（中）監交。記者邵心杰／攝影
台南高分院第19任院長交接典禮，今天上午在高分院6樓大禮堂舉行，原院長葉居正（左）任期屆滿，卸任後將回任高分院法官，職缺由最高法院法官黃瑞華（右）接任，由高等法院院長李彥文（中）監交。記者邵心杰／攝影

司法

延伸閱讀

黃瑞華接南高分：人民要求司法 像愛情容不下一粒細砂

高醫驗毒出包害到院檢！雄、橋兩檢共38案 誤判件數清查中

男被脫光打到尿失禁還遭迫舔乾淨 給5分鐘穿衣他滑倒撞死

國民法官上訴審模擬法庭 台南高分院今進行審理程序

相關新聞

一等士官長掌摑辱罵三等士官長 判1年2個月、緩刑2年

台東1名服務空軍某單位黃姓一等士官長，因故晚歸返營，向值星官劉姓三等士官長報備後，劉仍向上反映，引起黃不滿，對劉呼巴掌及...

萊豬爭議農委會誤導風向？蘇偉碩告陳吉仲違反公投法

農委會日前發表新聞稿指名社運人士、醫師蘇偉碩就萊豬爭議擾亂視聽，引用錯誤數據等，蘇今天前往台北地方檢察署對農委會主委陳吉...

「白狼」張安樂要組織「紅色隊伍」 北檢查無不法簽結

統促黨總裁「白狼」張安樂今年接受大陸媒體訪問，要利用自己的「江湖地位」組織台灣年輕人，宣揚「和平統一」理念，大陸委員會2...

黃瑞華接任台南高分院 期許民眾感受柔性司法的溫暖

台南高分院第19任院長交接典禮，今天上午11時在高分院6樓大禮堂舉行，原院長葉居正任期屆滿，卸任後將回任高分院法官，職缺...

影／台籍漁船走私509箱香菸市值2000萬 今全遭海巡查扣

曾姓船長駕駛50噸以上CT4漁船，夥同4名船員，載運509箱未稅菸品，昨晚進入蚵仔寮漁港，經海巡會同多個單位共同追查，眼...

黃瑞華接南高分：人民要求司法 像愛情容不下一粒細砂

表決時「可否同數」，靠司法院院長許宗力院長投贊成票才通過遷調案的最高法院法官黃瑞華，今接任台灣高等法院台南分院院長。黃瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。