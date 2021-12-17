黃瑞華接任台南高分院 期許民眾感受柔性司法的溫暖

台南高分院第19任院長交接典禮，今天上午11時在高分院6樓大禮堂舉行，原院長葉居正任期屆滿，卸任後將回任高分院法官，職缺由最高法院法官黃瑞華接任，由高等法院院長李彥文監交。新任院長黃瑞華致詞時表示四大重點工作，包括新辦公室的興建；協助法官，守住裁判的合憲基準；擴大調解人才庫，提升調解量能；尊重同仁人性化的需求，多溝通、多鼓勵、多支持，她期許「讓進來法院的民眾，感受柔性司法的溫暖」。

卸任院長葉居正說，在台南高分院服務25年，卸任後將再度到人事室報到。他表示，4/1世紀的青春奉獻給南高，也感謝南高照顧個人及家庭，他從簡任法官在此服務，2個小孩從小學、中學、大學到成家立業，對南高充滿感恩之意，感謝南高同仁照顧、教導他做個稱職的法官，沒有他們也沒有今天的我。

他細數任內推動科技審判居領先地位等工作，他表示，天下沒有不散的宴席，即使親如家人，也有離別的一天，他向同仁致謝。他也說，新任黃院長具有高度服務熱忱，定能帶領同仁迎向多樣挑戰。

新任院長黃瑞華，台灣大學法律學系畢業、台灣大學法研所碩士、台灣大學管理學院EMBA碩士。司法官班第21期結業，曾任台北地院法官、花蓮地院法官兼庭長、板橋（現新北）地院法官兼庭長、高等法院法官、宜蘭地院法官兼院長、高等法院法官兼庭長及最高法院法官。

黃瑞華期許，營造尊重他人、公平、和樂的工作環境，讓同仁都能做個快樂、有信念、有夢想的司法人，提供雲嘉南地區人民獨立、公正與中立的法院，讓進來法院的民眾，感受柔性的司法溫暖。