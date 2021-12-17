黃瑞華接南高分：人民要求司法 像愛情容不下一粒細砂

表決時「可否同數」，靠司法院院長許宗力院長投贊成票才通過遷調案的最高法院法官黃瑞華，今接任台灣高等法院台南分院院長。黃瑞華今致詞時表示，人民對司法的信任，就像要求完美的愛情一樣，容不下一粒細砂。

黃瑞華為法官訓練所第21期結業，曾是鄭捷隨機殺人案的受命法官，她承認支持廢除死刑，但判鄭死刑；也曾將涉賄的民進黨前台北市議員謝明達改判無罪案。

黃瑞華表示，廿餘年來的司法改革，不論訴訟制度，法院的軟體、硬體，人權與性平等進步觀念，程序正義或被告訴訟權的保障，甚至法官的開庭態度等，都有長足的進步，審判獨立的要求，已經像空氣和水一樣自然。她指多數司法人兢兢業業的努力，被嚴重低估，如果和歐美先進國家的人權保障或司法效率相比，台灣的司法絕對毫不遜色，絕對值得國民更多的信賴。

台南高分院管轄區域包括台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣，管轄的一審法院有台南、嘉義、雲林三地方法院。黃瑞華向雲嘉南的民眾表示，她來自最高法院，充分了解台南高分院的民、刑事裁判品質都非常優秀，特別是刑事案件的上訴率很低，折服率、維持率都很高，值得鄉親的信賴、依靠。

她說，司法人常常悲歎「做到流汗，被嫌到流涎」，她拜託雲嘉南的鄉親能夠了解社會是由各種利益衝突的個人或團體所組成，在訊息爆炸的網路時代，一個成熟的現代公民，要有摒除訊息偏見、識別訊息可信度的素養與能力。她說，對於司法裁判，法院當然虛心接受各界批評與指教，但她希望鄉親能試著更相信自己用眼睛看到的、耳朵聽見的，用同理他人的心，去體會，去判斷；要相信自己的親身經驗，「不要常常被帶風向」。

此外，憲法訴訟法明年1月4日上路，法院的確定終局裁判都必須禁得起憲法人權保障、各種憲法原則檢驗。黃瑞華指協助法官守住裁判的合憲基準，落實人民憲法基本權的保障、不被憲法法庭宣告違憲，是要務之一。