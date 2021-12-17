聽新聞
test
0:00 / 0:00
盛傳選舉賭盤 中警：本月查獲3億多元賭資 皆無關選舉
全國性公民投票將於明天投票，台中第二選區立委補選也將在明年1月9日舉辦，選舉賭盤的消息也在地方盛傳，台中市刑大今日上午召開記者會，表示警方持續加強選舉賭盤情蒐查察，目前尚無發現立委補選及公投的賭盤關聯案件。
台中市警局自11月起實施「除暴安民」專案，至今已查獲網路賭博共13件、帶回55人，查扣電腦螢幕、主機、手機、網路分享器、筆電、現金等大批證物，合計清查賭資計新臺幣3億2838萬元，經查多為線上娛樂城、今彩539及運動簽賭網站，尚無與公投及立委補選賭盤相關聯案件。
其中，台中市第六警分局於11月25日，查獲以林姓犯嫌為首，共15人(平均約30歲)的博弈集團下游經銷商，他們平時透過臉書社團內開設直播節目，推測下一期台灣彩券今彩539的開獎號碼吸引觀眾，再吸引賭客加入Line群組，逐步引導到另外的博弈網站註冊下注，全案函送台中地檢署偵辦，林嫌等15人在警方詢後請回。
局長蔡蒼柏表示，為維護本市治安穩定，防制任何暴力或賭盤介入本次全國性公民投票及立法委員補選，警局仍持續規劃投入必要警力，執行各項治安維護作為，並主動蒐報查察賄選、暴力介入選舉及賭盤等案件，落實各項蒐證查處，確保選舉平安順利完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言