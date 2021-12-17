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不予換照案首開庭 中天律師團：聽證程序違法

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議對中天新聞台不予續照。中天電視不服，向台北高等行政法院提告撤銷原處分，並命NCC作成換發執照的行政處分。法官今上午首度開庭，中天律師團主張原處分的聽證程序違反正當法律程序。

ＮＣＣ中天新聞台申請換發執照，歷經5個多月審查，去年11月18日，ＮＣＣ駁回中天新聞台申請，不予換照，中天新聞台於12月11日後失去衛星廣播頻道執照，12日起不能在有線電視播出。

中天電視不服，向法院提告撤銷原處分，並命NCC作成換發執照的行政處分。事發1年餘，法官今上午10點首度開庭。NCC律師團表示，否准換照是基於五大理由。

第一，新聞違反法律規範，新聞專業難以落實。第二，內部控管與自律機制失靈，未能維護新聞專業。第三，違反中天電視新聞自主公約，喪失新聞獨立與專業性。

第四，未依2014年換照時附款設置獨立審查人，遲至2019年7月1日始設置，且未能發揮其功能。第五，所提八項措施多為既有機制，且無法排除股東或外部干預。參酌前次附款履行，能否完整落實顯有疑義。

中天律師團主張，原處分的聽證程序違反正當法律程序，聽證中，NCC剝奪中天向鑑定人發問及詢答的權利。律師團認為，聽證程序應「預留相當期間」使當事人充分準備。

此外，獲知卷證為有效陳述意見及防禦的前提，因此質疑NCC「武器不平等」。律師團表示，NCC以內部擬稿及準備文件為由拒絕中天閱覽。但是，聽證程序應確保當事人就所有證據資料的對質詰問權。

律師團指出，NCC怠於舉行預備聽證或再開聽證，聽證議題尚有進一步調查、釐清的必要。原處分的聽證程序違反正當法律程序應賦予當事人的保障，此一違法瑕疵無從補正，原處分應予撤銷。

NCC律師團答辯，原處分作成程序上無瑕疵，且委員無法定應迴避情形、聽證程序無瑕疵，程序上無違法。NCC應依法定標準審查，且定期換照制度不會造成言論內容審查。

NCC律師團認為，第一，通訊傳播自由及新聞自由屬制度性保障，立法者已經衛廣法定有換照制度，NCC依據法律妥適審查才是維護新聞自由。

第二，NCC審查者為中天自行訂定的自律內控機制（例如中天電視新聞自主公約）是否妥適運行，並無對於中天言論內容進行審查。第三，基於公司治理及中天電視新聞自主公約，公司大股東及公司外部人均不得干預中天新聞部門。

受命法官蘇嫊娟表示，想了解NCC的審查密度，並要求律師團與NCC確認不可閱的部分可否給中天律師團閱卷，並提出開庭時討論到的相關資料。全案改訂明年4月18日上午10點續行準備程序。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議對中天新聞台不予續照。中天電視不服，向台北高等行政法院提告撤銷原處分，並命NCC作成換發執照的行政處分。法官今上午首度開庭。圖／本報資料照
國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議對中天新聞台不予續照。中天電視不服，向台北高等行政法院提告撤銷原處分，並命NCC作成換發執照的行政處分。法官今上午首度開庭。圖／本報資料照

NCC 律師 中天新聞

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