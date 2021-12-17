一等士官長掌摑辱罵三等士官長 判1年2個月、緩刑2年

台東1名服務空軍某單位黃姓一等士官長，因故晚歸返營，向值星官劉姓三等士官長報備後，劉仍向上反映，引起黃不滿，對劉呼巴掌及辱罵，劉憤而提告。案經檢察官起訴，台東地方法院依強暴長官罪，判處黃1年2個月有期徒刑、緩刑2年，並支付公庫新台幣8萬元。全案可上訴。

判決書指出，黃於去年12月21日晚間，向連上擔任值星官的劉報備有事會晚點歸營，未料，劉向單位長官反映黃尚未歸營，黃返營後不滿劉告狀，持安全帽擲向劉，並以徒手方式扯抓劉衣領及呼巴掌，且對劉當眾辱罵不雅字眼，劉身心受辱憤而提告。

案經檢察官起訴，台東地方法院審理時，黃辯稱當晚因有事處理，遂打電話向劉報備晚歸營區，但劉卻向上反映，他一時氣不過返營後才找劉理論。法官審查黃官階雖比劉高，但劉擔任值星官，依法就有命令權，賦予法定「長官」之行政事務的指揮權。

法官認為劉依職權規定向上反映並無不妥，反觀黃卻惱羞成怒，事後以不理智方式解決問題，黃官階雖高，但劉接任值星官就是長官，黃對劉的行為舉動就是強暴長官（暴行犯上），嚴重破壞軍紀，斲傷軍隊士氣及整體戰力，間接造成國防安全負面影響。