懷疑女友劈腿 他和姐夫聯手開槍殺死女友棄屍山谷判12年半定讞

賴姓女子因感情與債務糾紛，遭男友洪國峰、洪的胞姊男友吳上誼從汽車旅館載往三峽山區槍殺，還被扔下山曝屍18天，一、二審依殺人及遺棄屍體罪判處吳無期徒刑，褫奪公權終身；洪一審獲判無罪，二審改判12年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

賴女（28歲）去年2月與洪國峰（29歲）、洪的姊姊、吳上誼到小琉球遊玩，期間洪懷疑賴女另結新歡，動手毆打賴女；翌月1日，賴女又與洪國峰投宿汽車旅館，洪發現賴女將先前被打傷的照片傳給友人，再度施暴，並向吳上誼（30歲）數落賴女不是，吳萌生替好友教訓女友意念（洪之後成為吳的姊夫）。

吳上誼當天藉口開車夜遊，開車載洪姓姊弟和賴女到三峽插角山區，洪國峰將有醉意的賴女扶下車，吳朝賴女連開3槍，再棄置在山區產業道路旁、開車離去。。

事隔兩天，吳的潘姓女友人，將他開槍打死賴女的事轉告一名賴姓男子，吳擔心賴說出去，相約見面嗆聲「幾天前已開槍打死一個人，再打死你也沒什麼」，講完旋即開槍傷賴。警方據報攻堅逮捕，意外查獲殺人棄屍案外案。

警方循線在山區找到卡在竹林、死亡18天的賴女，但遺骸已殘缺難辨，檢方依殺人等罪起訴洪、吳兩人。一審審理時，吳辯是持改造手槍試槍時不慎擊中賴女，否認殺人，還辯稱仿金牛座FNX-9型9MM改造手槍，是2015年間友人林秦正所寄藏，林已歿。。法院調查，賴女正面遭射擊三槍，左大腿因槍傷致出血性休克死亡，不採信他的說詞，判無期徒刑；另因無證據證明洪有教唆或殺人犯意，基於無罪推定原則諭知無罪。

二審認為，吳歷次接受詢、訊問時的說法都不同，另根據卷證資料等，認定他殺人，判處無期徒刑。洪仍否認涉案，但二審不採信他的說詞，依殺人罪判他12年徒刑，遺棄屍體罪部分判刑10月，應執行12年6月刑。最高法院認為原審認事用法均無違誤，且量刑妥適，駁回上訴全案定讞。