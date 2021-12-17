酸彭文正PO文在「唬爛」沒事 法官：應有最大容忍義務　

資深媒體人彭文正挑戰總統蔡英文博士論文是否存在提告，在臉書PO文稱「論文門重大勝利」，被新聞網指「唬爛」，彭自訴律師、新聞網主管加重誹謗，台北地方法院認為，彭的言行動見觀瞻，應有最大容忍義務，裁定駁回。

彭文正自訴的對象，是負責蔡英文「論文門」民事訴訟的律師連元龍、張日昌以及三立新聞網政治中心主任王家俊。

彭文正2019年12月9日提起確認蔡英文1984年英國倫敦政經學院博士論文不存在的民事訴訟，一審駁回，彭上訴，2021年1月20日二審廢棄原裁判發回一審，彭即在臉書PO「論文門重大勝利」、「高院判蔡英文敗訴」。

彭自訴稱，連元龍、張日昌、王家俊等人由不詳記者撰寫標題為「唬爛不心虛？彭文正造謠蔡英文遭判敗訴，律師傻眼砲轟」的報導，犯加重誹謗罪。

連元龍、張日昌稱，他們提出的聲明在避免民眾因彭的PO文誤認法院已認定博士論文不存在；王家俊稱，他沒有參與報導的製作及審核。

法院審理認為，彭文正是公眾人物，發表「論文門重大勝利」等，是藉由臉書引起社會大眾的注意、關心，彭的言行動見觀瞻，應負有最大的容忍接受監督義務，蔡英文的論文是否不存在，則屬可受公評之事。

裁定說，就新聞報導觀察，彭只在臉書圖片上標明「論文門重大勝利」、「高院判蔡英文敗訴」等簡語，確實會使人誤認法院已認定博士論文不存在，不過，二審法院卻還沒有實體認定博士論文存不存在。

另，撰文報導的記者閱覽連元龍、張日昌的聲明後，認為彭在臉書上PO的「論文門重大勝利」文與事實不符，進而指彭「唬爛」、「造謠」、「說謊」，雖用語帶有負面評價使彭不快，不過，彭與蔡英文之間的確認博士論文不存在民事訴訟，具相當公益性，可受公評，新聞報導未逾越合理界限，裁定自訴案駁回。