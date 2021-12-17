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男夥同友人槍殺女友 從無罪逆轉改判12年半定讞

中央社 / 台北17日電

洪姓男子被控推由吳姓友人開槍射殺賴姓女友並棄屍，一審判吳男無期徒刑、洪男無罪；二審認定洪男知情且參與，逆轉改判12年6月。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

歷審判決指出，洪姓男子於民國109年初與賴姓女友交往，但兩人多所爭吵、肢體衝突；同年3月1日深夜，洪男、賴女、吳男等人搭車至新北市三峽偏僻山區，吳男持改造手槍朝賴女正面射擊3發致死。

賴女遺體遭棄置在附近隱蔽竹林，案發數日後，警方循線發現此案，查出洪男、吳男涉嫌重大，但最後僅尋得賴女白骨及已腐化的屍身；案經新北地檢署偵查，依殺人、遺棄屍體等罪嫌起訴洪男、吳男。

一審新北地方法院審理時，吳男坦承射殺賴女，但辯稱當時是在試槍，不慎擊中賴女，並聲稱是獨自將賴女遺體移到竹林；洪男則矢口否認，辯稱當晚一路上呈無意識狀態，沒有下車，不知發生什麼事。

一審認為，洪男辯詞與事實不符，但本案除了吳男的指證，並無其他積極證據證明洪男涉案，犯罪尚屬不能證明，判洪男無罪，另依殺人等罪判吳男無期徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，洪男才是與賴女有糾紛之人，開槍的吳男與賴女並無嚴重摩擦，不足以引發殺機。

二審發現，洪男前往三峽途中還能正常聊天，並無意識不清，而當時洪男等人搭乘雙門轎車，洪男與被害人分別坐在後座左右兩側，但坐在副駕駛座的乘客沒有下車，洪男勢必得先下車，坐在右側的被害人才有辦法自駕駛座車門下車，洪男辯稱無意識，不足採信。

二審認定，洪男因不滿賴女案發前不斷與他爭吵、互毆，還嗆聲要找人押走他，因而萌生殺意；開槍的吳男則是為了替洪男出氣才槍殺賴女，洪男也參與棄屍，兩人為共同正犯。

二審審酌洪男、吳男與賴女並無深仇大恨，僅因細故即槍殺賴女，還任由賴女屍身腐壞、遭動物啃食，且犯後均未如實供述、毫無悔意，仍判吳男無期徒刑，洪男改判有期徒刑12年6月。案經最高法院駁回洪男、吳男上訴，全案定讞。

棄屍

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