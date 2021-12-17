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酒駕5次還罰不怕！ 臨時工連喝7小時騎車再遇警

聯合報 / 記者林保光／即時報導

打零工的楊姓男子近10年來已因酒駕，遭警方查辦或拒測開罰5次，駕照也被吊銷，2天前他又與朋友連喝約7小時，深夜騎機車回家，途中又遇警方攔查，呼氣酒測值每公升高達1.73毫克，再涉嫌酒駕，吃上公共危險官司，至少將受罰9萬6000元。

據了解，楊姓男子（42歲）自2011年到2014年，幾乎年年涉酒駕遇警攔查，除了2014年拒測受罰，4年後，2018年又故態復萌，再涉酒駕被捕，判決拘役3月，可易科罰金，駕照也被吊銷，這些年來屢罰卻又屢犯，全靠分期付款繳納罰金。

12月15日深夜11點多，他騎機車經過高雄市小港區德仁路，再遇警方的酒駕攔檢哨，一停車，員警就聞到他渾身酒氣，不過與員警對話尚對答如流，但他接受警方酒測，呼氣酒測值竟達1.73毫克，警方立即依公共危險罪嫌逮捕他，發覺他駕照早被吊銷，才查出這已是他近10年來第6次涉酒駕被攔查。

據悉，楊姓男子15日下午4點多便與朋友在小吃攤開喝，後來再到朋友家繼續喝，直到近深夜11點才騎機車準備回家。因5年內第二次騎車酒駕，將受罰9萬元，警方並因他駕照已吊銷，再對他開無照駕駛罰單，須再罰6000元。

楊姓男子（左下角）10年涉酒駕6次，2天前酒駕遇警方攔查，酒測值達1.73毫克。記者林保光／翻攝
楊姓男子（左下角）10年涉酒駕6次，2天前酒駕遇警方攔查，酒測值達1.73毫克。記者林保光／翻攝
楊姓男子10年涉酒駕6次，2天前酒駕遇警方攔查，酒測值達1.73毫克。記者林保光／翻攝
楊姓男子10年涉酒駕6次，2天前酒駕遇警方攔查，酒測值達1.73毫克。記者林保光／翻攝

酒駕 駕照 酒測

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