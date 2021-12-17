萊豬爭議農委會誤導風向？蘇偉碩告陳吉仲違反公投法

農委會日前發表新聞稿指名社運人士、醫師蘇偉碩就萊豬爭議擾亂視聽，引用錯誤數據等，蘇今天前往台北地方檢察署對農委會主委陳吉仲提告違反公投法、誹謗；蘇偉碩說，提告已來不及制止，但基於民主精神堅持提告。

蘇偉碩說，農委會指他「不顧科學證據與公開之國際文件，一再擾亂視聽，引用錯誤數據，完全扭曲事實，阻礙國家發展的腳步」，農委會的聲明涉及加重誹謗罪。

他說，此外，陳吉仲另以不實的恐嚇性資訊，聲稱泰國僅以不開放萊豬進口而遭美國取消優惠關稅等，企圖脅迫公民不前往投票或投下不同意票，則違反公投法，希望檢察官能偵辦。

蘇偉碩提告時出示美國官方文件，指美方是因泰國幾乎採取全面性阻擋美豬，是「禁止美豬」才取消關稅優惠，而絕非單純「禁止萊豬」就給予經濟制裁，陳吉仲卻帶頭造謠、帶風向。