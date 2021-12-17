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5月間國內無新冠疫苗可打 婦自費施打上當被詐4萬8千元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

桃園市民黃姓女子，利用今年5月間國內嚴重缺乏新冠肺炎疫苗，向房屋出租代理人何婦，佯稱她有管道可以施打新冠肺炎疫苗，如要自費施打1劑為8000元，致何婦信以為，先後共交付新台幣4萬8000元給黃女，為她及丈夫、女兒各打2劑，經何婦察覺有異，報警處理，台中地檢署今天依詐欺罪將黃女起訴。

起訴書指出，桃園市民黃女（38歲）於5月29日中午，聯絡房屋出租代理人何婦，表示要承租台中市豐原區中陽路的房屋，黃女與何婦接洽過程中，向何婦佯稱她有管道可以施打新冠肺炎疫苗，如要自費施打1劑為新台幣8000元。

何婦信以為真，同日下午2時在豐原區中陽路，交付3萬2000元（何婦與丈夫各施打2劑費用）給黃女；同日下午4時，何婦又在豐原區豐東路，再次交付1萬6000元（何婦的女兒施打2劑費用）予黃女。

何婦於交付費用後，詢問黃女何時可以施打疫苗，黃女均以各種理由推託，至6月10日，黃女又向何婦稱加收1萬2000元，疫苗會比較快來，何婦察覺有異，始知受騙報警處理。黃女於偵查中坦承犯案。

今年5月間國內嚴重缺乏新冠肺炎疫苗，黃女向何婦佯稱她有管道可以施打新冠肺炎疫苗，如要自費施打1劑為8000元，致何婦信以為，被詐財4萬8000元，台中地檢署今天依詐欺罪將黃女起訴。圖／本報資料照
今年5月間國內嚴重缺乏新冠肺炎疫苗，黃女向何婦佯稱她有管道可以施打新冠肺炎疫苗，如要自費施打1劑為8000元，致何婦信以為，被詐財4萬8000元，台中地檢署今天依詐欺罪將黃女起訴。圖／本報資料照

新冠肺炎 疫苗 桃園

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